Da mezzogiorno di oggi, martedì 12 agosto, un vasto incendio ha colpito la zona di Montarsi, nel territorio comunale di Mascali, all’interno del Parco dell’Etna, suscitando grande preoccupazione per l’integrità dell’area naturalistica e delle attività presenti nella zona.

Le operazioni di spegnimento

Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso e vedono il coinvolgimento attivo delle squadre della Forestale di Giarre e di Linguaglossa, coordinate dal Direttore delle Operazioni di Spegnimento (DOS) del Distaccamento forestale di Linguaglossa. Le fiamme, spinte dal vento e dalla vegetazione secca, si sono rapidamente propagate e hanno raggiunto anche un agriturismo locale, attualmente presidiato da una pattuglia per prevenire danni a persone e strutture.

L’intervento, sotto la direzione della centrale operativa della Forestale di Catania, è particolarmente complesso e prevede l’impiego di diverse autobotti provenienti da Giarre, oltre al supporto aereo di due elicotteri impegnati a contenere il fronte del fuoco dall’alto. La situazione è in costante evoluzione e sotto monitoraggio.

In aggiornamento…