Concorsi pubblici 2025: numerosi i concorsi pubblici in scadenza per il mese di agosto 2025. Diverse le opportunità per laureati e diplomati! Le scadenze sono imminenti, con posizioni disponibili in diversi settori, dalle amministrazioni locali a enti pubblici e aziende statali.

Concorsi pubblici, Ministero della Giustizia : 2970 posti

Il Ministero della Giustizia ha bandito un concorso pubblico per l’assunzione di 2970 nuove unità di personale non dirigenziale. Si cercano 370 Funzionari per l’UNEP e 2600 Assistenti Cancellieri, con contratti a tempo indeterminato in tutta Italia. Il bando è rivolto a laureati per i funzionari e a diplomati per gli assistenti, senza limiti di età. La scadenza per l’invio delle domande è fissata al 29 agosto 2025.

La prova scritta, distinta per profilo, consisterà in un quiz da 40 domande a risposta multipla su materie giuridiche, logica e situazioni organizzative. Non è prevista la pubblicazione della banca dati prima della prova. A seguire, verranno valutati anche i titoli di studio. Gli stipendi previsti vanno da 1.500 a 1.900 euro netti mensili, a seconda del profilo. La domanda si presenta tramite il portale inPA, con SPID e PEC.

Concorsi pubblici, AGID e ASMEL

Anche il 2025 sarà un anno ricco di opportunità con i bandi indetti da AGID e ASMEL;

L’ Agenzia per l’Italia Digitale ha avviato una selezione per affidare incarichi professionali a esperti in affiancamento alla Pubblica Amministrazione e gestione progetti, con compensi oltre i 45.000 euro annui . Il termine per inviare la candidatura è fissato al 22 agosto 2025 . La selezione avviene per titoli e colloquio tecnico, per ulteriori informazioni clicca qui per leggere il bando ufficiale.

Parallelamente, ASMEL ha pubblicato il maxi concorso 2025 per l'aggiornamento degli elenchi di idonei da assumere a tempo determinato e indeterminato in vari Comuni italiani. Le domande si possono presentare dal 15 al 30 settembre 2025. Le prove si svolgono interamente online e consistono in 60 quiz a risposta multipla su materie comuni, specifiche, inglese e informatica, se sei interessato vai sul sito ufficiale dell'Inpa.

Concorsi pubblici, concorso avvocatura e ACN

Tra i concorsi più prestigiosi spicca quello indetto dall’Avvocatura Generale dello Stato per 7 Procuratori dello Stato, con domanda da presentare entro la giornata odierna del 12 agosto 2025, sul sito ufficiale leggi qui. Si tratta di magistrati che rappresentano legalmente lo Stato nei procedimenti giudiziari. Possono partecipare solo candidati con laurea in giurisprudenza e non oltre i 35 anni. La selezione include tre prove scritte e un orale, su discipline giuridiche complesse, compreso il diritto UE e l’informatica giuridica.

Sempre per profili altamente qualificati, l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) ha bandito un concorso per 90 esperti laureati in discipline tecnico-scientifiche con almeno 105/110. Le domande vanno inviate entro l’11 settembre 2025. Le prove prevedono un test a risposta multipla, quesiti sintetici e un colloquio tecnico con verifica del livello B2 di inglese. È richiesta esperienza di almeno 2 anni, salvo per i profili IA e crittografia. Le prove si svolgeranno a Roma, con pubblicazione dei calendari sul sito ufficiale, vai sul portale ufficiale di reclutamento per ulteriori informazioni.