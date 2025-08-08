Continua l’emergenza idrica alla piana di Catania! Ormai da settimane si continua a combattere per poter arginare la disastrosa crisi idrica che sta colpendo tutte le imprese agricole del territorio.

Lanciato l’allerme emergenza idrica

A lanciare l’allerme sulla devastante emergenza idrica, Coldiretti Catania, per voce del direttore Giuseppe Miccichè, intervenuto alla riunione convocata dal prefetto etneo per affrontare la crisi con un tavolo di coordinamento interistituzionale. “Siamo di fronte a una situazione drammatica – ha dichiarato – e apprezziamo la tempestività con cui il prefetto ha attivato un tavolo di confronto: è un segnale concreto che va nella giusta direzione”.

Miccichè ha inoltre manifestato un profondo disappunto per la recente bocciatura, da parte dell’Assemblea Regionale Siciliana, della riforma dei consorzi di bonifica. A suo avviso, si tratta, infatti, di un’occasione mancata per poter attuare un reale miglioramento nella gestione delle risorse idriche, proprio in un momento storico in cui interventi strutturali risultano sempre più urgenti.

La mancata realizzazione di un bacino di accumulo

Miccichè ha inoltre criticato la mancata approvazione della norma che avrebbe permesso la realizzazione di diversi bacini di accumulo, fondamentali per poter arginare l’emergenza idrica e garantire quindi una migliore autonomia nella gestione delle acque. “Le imprese agricole non possono più aspettare – ha sottolineato Miccichè –. Servono atti concreti e tempestivi. L’agricoltura siciliana, già piegata dai cambiamenti climatici e da condizioni di mercato instabili, merita risposte serie e immediate da parte delle istituzioni”.

Inoltre, Coldirette ritiene che l’istituzione del tavolo di coordinamento possa segnare l’inizio di una nuova fase, fondata su decisioni rapide, concrete e condivise tra tutti i soggetti coinvolti. L’associazione ha espresso disponibilità a collaborare attivamente, sottolineando però la necessità di intervenire con urgenza per sostenere le aziende agricole colpite dalla mancanza d’acqua, attraverso misure di indennizzo adeguate.