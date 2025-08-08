Notte di San Lorenzo 2025: la notte più magica dell’anno sta per avvicinarsi, e quest’anno il meteo è dalla nostra parte: sono previste temperature piacevoli e cielo sereno per tutta la serata e la nottata, sia a Catania che nei principali capoluoghi siciliani. Insomma, le condizioni perfette per vivere al meglio uno degli spettacoli più affascinanti del cielo notturno. Resta solo da decidere come trascorrere questa serata speciale e, soprattutto, da dove poter ammirare lo spettacolo delle stelle cadenti, che come ogni anno ci terrà tutti con il naso all’insù, pronti a esprimere desideri. Di seguito i consigli della redazione su come trascorrere al meglio questa tanto attesa serata.

Notte di San Lorenzo 2025, al suon di musica

Tra le tante idee per vivere questa notte magica, ce n’è una davvero imperdibile per gli amanti della musica: partecipare a un concerto sotto le stelle nella splendida Villa Bellini di Catania. Proprio durante la notte di San Lorenzo, domenica 10 agosto alle ore 21:00, sarà infatti Brunori Sas a salire sul palco con il suo nuovo tour estivo “L’Albero delle Noci”. Sarà un’occasione speciale per ascoltare dal vivo i brani del suo ultimo progetto discografico, insieme ai grandi successi che hanno segnato la sua carriera e accompagnato tante storie e generazioni. I biglietti, con prezzi a partire da 46 euro, sono già disponibili su TicketOne.

Una serata perfetta per lasciarsi trasportare dalla musica, dalla magia delle stelle e dall’atmosfera unica che solo una notte così sa regalare.

Notte di San Lorenzo 2025, mostra immersiva

Durante la notte di San Lorenzo, si ci potrà immergere nella suggestiva Notte Stellata di Van Gogh. Sarà un’occasione unica per vivere l’arte in un modo totalmente nuovo, proprio nel cuore di Catania. A pochi passi dal Duomo, nella suggestiva Chiesa di San Giuseppe, è ancora presente la mostra “Van Gogh: The Immersive Experience”, che trasporta i visitatori all’interno del mondo del celebre pittore olandese. Si ricorda che sarà aperta tutti i giorni dalle 16:00 alle 23:00,e fino al 7 settembre. Grazie all’utilizzo della realtà virtuale, sarà possibile camminare tra le strade di Arles, il villaggio francese dove l’artista visse e dipinse alcune delle sue opere più famose. Il percorso espositivo include anche esperienze sensoriali immersive che permettono di “entrare” letteralmente nei suoi capolavori più iconici, come “La camera da letto”, “La Siesta” e naturalmente “La Notte Stellata”.

Notte di San Lorenzo 2025, escursioni sull’Etna

Per vivere in modo davvero speciale la Notte di San Lorenzo 2025, un’idea sempre magica è quella di partecipare a un’escursione sull’Etna e trovare punti strategici da dove poter ammirare il cielo. Tra i percorsi più suggestivi ci sono il Sentiero Monte Zoccolaro, perfetto per famiglie, e la Schiena dell’Asino, facilmente accessibile dal Rifugio Sapienza. Per chi cerca qualcosa di più tranquillo potrà raggiungere i rifugi presenti e cenare lì, tra cucina tipica e la luce dalle stelle cadenti!