Sono oltre cento le proposte progettuali arrivate in meno di un mese in risposta alla “Call for ideas” lanciata dal Comune di Catania per la candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2028. A renderlo noto è l’Amministrazione comunale, che ha voluto ringraziare pubblicamente tutte le realtà, tra cui associazioni, enti educativi, operatori culturali, imprese creative e semplici cittadini, che hanno contribuito con idee, visioni e progettualità.

Con questo spirito, il Comune si impegna a tradurre i contributi raccolti in una candidatura con un progetto radicato nel territorio, nella consapevolezza che il valore culturale si misura anche nella sua capacità di generare impatti reali e duraturi.

Le dichiarazioni del Sindaco Trantino

“Il lavoro sul dossier di candidatura, che proseguirà nelle prossime settimane e si fonda proprio su questa partecipazione attiva e plurale. Le idee e gli spunti emersi saranno elaborati dal gruppo incaricato per la costruzione del dossier secondo principi di partecipazione, qualità progettuale e visione strategica”, ha dichiarato il sindaco Enrico Trantino. “Con piena trasparenza e responsabilità, continueremo a condividere aggiornamenti sul processo e sullo stato d’avanzamento. In parallelo stiamo lavorando ogni giorno al coinvolgimento di tutti gli attori istituzionali e del tessuto imprenditoriale cittadino che possano rafforzare con il loro sostegno questo grande patrimonio di idee ed energie, qualificando ulteriormente la nostra scelta di competere per lanciare Catania nel futuro, a partire dal 2028”, così ha concluso il sindaco Trantino.