Lavoro Sicilia: Se sei disoccupato, inoccupato o alla ricerca del primo impiego, la Sicilia offre quotidianamente nuove occasioni di inserimento lavorativo. In questa guida aggiornata esploriamo le offerte di lavoro in Sicilia attive oggi, con dettagli utili per chi cerca una nuova posizione o vuole cambiare carriera. Le opportunità arrivano da grandi gruppi della distribuzione, aziende private e agenzie interinali.
Offerte di lavoro in Sicilia: le 10 posizioni più interessanti
Oggi sono attive numerose offerte di lavoro in Sicilia, distribuite in diverse province. Ecco le 10 principali:
- Lidl Italia (Messina): ricerca due Apprendisti Assistant Store Manager per i punti vendita della città. L’opportunità è rivolta a giovani under 30 in cerca di un contratto formativo.
- Camomilla Italia (Catania): seleziona addetti/e alla vendita nel settore abbigliamento e accessori donna.
- OVS SpA (Sicilia): aperte le selezioni per Store Manager in vari punti vendita regionali.
- Pharmanutra (Siracusa): cerca informatori scientifici o commerciali per rafforzare la rete nel settore farmaceutico.
- Habitat Win (Catania): ricerca un impiegato commerciale per dispositivi medici.
- Spartan SRL (Palermo): seleziona operatori telefonici part-time per attività di call center.
- Sikurafarm SRL (Trapani): avvia un potenziamento dell’organico con la ricerca di informatori scientifici.
- Gi Group SpA (Sambuca di Sicilia): assume un operaio specialista in impianti e reti.
- Adecco Italia Spa (Catania): cerca operatori mezzi qualificati per progetti infrastrutturali.
- Pepco Italy (Ragusa): seleziona commessi e addetti alle vendite per i punti vendita del marchio.
I profili più richiesti: vendite, amministrazione, turismo
Le figure più richieste nel mercato del lavoro siciliano includono:
- Addetti alle vendite e commessi, ricercati da diverse catene retail.
- Infermieri, informatori e tecnici sanitari, in aumento per via della domanda in crescita nel settore salute.
- Operatori call center, spesso con contratti flessibili o part-time.
- Professionisti dell’amministrazione e della contabilità, con buona dimestichezza digitale.
- Lavoratori stagionali per il turismo, come receptionist, camerieri e cuochi.
Particolare attenzione è riservata ai giovani tra i 18 e i 29 anni, per i quali si aprono posizioni in apprendistato con prospettive di crescita.