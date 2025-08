Per l’anno scolastico 2025/26, il calendario scolastico varierà da regione a regione. La Provincia di Bolzano sarà la prima a riprendere le lezioni, l’8 settembre 2025, seguita il 10 settembre da Piemonte, Veneto e Trentino. La maggior parte delle regioni italiane avvierà invece l’attività didattica tra il 12 e il 16 settembre. La conclusione delle lezioni è prevista tra il 6 e il 16 giugno 2026, mentre le scuole dell’infanzia termineranno il 30 giugno.

Vacanze, ponti e sospensioni regionali

Le vacanze natalizie si svolgeranno tra il 22 e il 24 dicembre 2025 fino al 6 gennaio 2026, mentre quelle pasquali saranno dal 2 al 7 aprile 2026 nella maggior parte delle regioni. Numerosi i ponti previsti: il 2 maggio e il 1° giugno saranno giorni di sospensione in molte regioni. Altri stop sono previsti per Carnevale in Campania, Lombardia, Piemonte, Veneto e Valle d’Aosta. In Trento e Sardegna sono in programma interruzioni anche il 31 ottobre e il 28 aprile. In alcune regioni, come Bolzano e Valle d’Aosta, le sospensioni potranno essere più estese per via di tradizioni locali.

Festività nazionali e autonomia scolastica

Tutte le scuole resteranno chiuse in occasione delle principali festività nazionali: 1° novembre (Tutti i Santi), 8 dicembre (Immacolata Concezione), 25 aprile (Festa della Liberazione), 1° maggio (Festa dei Lavoratori) e 2 giugno (Festa della Repubblica). In aggiunta, i collegi dei docenti potranno deliberare ulteriori giornate di sospensione dove non previste ufficialmente dai calendari regionali.