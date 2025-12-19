Vacanze di Natale 2025: Con l’arrivo delle festività, le scuole italiane si preparano alla pausa natalizia, tra date di chiusura diverse da regione a regione e un calendario che, grazie all’Epifania, regala agli studenti quasi due settimane di riposo. Dal Nord al Sud, ogni territorio ha stabilito il proprio periodo di sospensione, con la Sicilia che consente un giorno di stop in più. Un momento atteso da ragazzi e insegnanti, pronti a mettere da parte libri e zaini per immergersi nell’atmosfera calda e familiare del Natale.

Vacanze di Natale 2025

Il Natale è ormai alle porte, la sua magia aleggia già nell’aria; eppure, i ragazzi si chiedono ancora quando la scuola darà il via alle tanto attese vacanze natalizie. Vacanze che trasportano con esse quel senso di famiglia e affetto a cui nessuno potrebbe mai rinunciare. Le varie scuole italiane si sono differenziate tra loro sul giorno di partenza di queste vacanze e, in particolare per la Sicilia, anche per il giorno di rientro in aula. Gli studenti dell’Emilia-Romagna, della Toscana e di Bolzano, che essendo provincia autonoma ha la facoltà di scegliere per sé, sono stati meno fortunati di altri: infatti i loro giorni spensierati vedranno il via solo per la Vigilia di Natale.

Calendario regione per regione

Regione periodo di sospensione

Abruzzo 22 dicembre – 6 gennaio

Basilicata 22 dicembre – 6 gennaio

Calabria 23 dicembre – 6 gennaio

Campania 23 dicembre – 6 gennaio

Emilia-Romagna 24 dicembre – 6 gennaio

Friuli-Venezia Giulia 23 dicembre – 6 gennaio

Lazio 23 dicembre – 6 gennaio

Liguria 22 dicembre – 6 gennaio

Lombardia 23 dicembre – 6 gennaio

Marche 23 dicembre – 6 gennaio

Molise 22 dicembre – 6 gennaio

Piemonte 22 dicembre – 6 gennaio

Puglia 22 dicembre – 6 gennaio

Sardegna 23 dicembre – 6 gennaio

Sicilia 23 dicembre – 7 gennaio

Toscana 24 dicembre – 6 gennaio

Umbria 22 dicembre – 6 gennaio

Valle d’Aosta 23 dicembre – 6 gennaio

Veneto 23 dicembre – 6 gennaio

Trento 22 dicembre – 6 gennaio

Bolzano 24 dicembre – 6 gennaio

Vacanze di Natale 2025: L’Epifania allunga le vacanze

Le vacanze sono quindi alle porte e la scuola è pronta a salutare studenti ed insegnanti. Gli zaini sono già chiusi e i compiti sono stati svolti. È tutto pronto per questa pausa scolastica che, grazie all’Epifania che cadrà di martedì, avrà una durata di circa due settimane prevedendo il rientro il 7 gennaio, in Sicilia però la scuola riaprirà le porte soltanto l’8 gennaio.