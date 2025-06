Anche se l’anno scolastico 2024/25 non si è ancora concluso, le Regioni italiane hanno già iniziato a pubblicare i calendari ufficiali del prossimo anno scolastico 2025/26. Le date di inizio delle lezioni variano leggermente da una regione all’altra, a seconda delle delibere regionali. Le prime a rientrare tra i banchi saranno le scuole della Provincia autonoma di Bolzano, con inizio previsto per l’8 settembre 2025, seguite da Trento e da alcune regioni del Nord come il Piemonte, la Valle d’Aosta e il Veneto, che partiranno il 10 settembre. La Lombardia farà partire l’anno scolastico il 12 settembre, mentre il grosso delle Regioni, come Lazio, Emilia-Romagna, Marche, Sicilia, Toscana e Umbria, ha fissato il ritorno in aula per il 15 settembre. Le ultime saranno Calabria e Puglia, dove le scuole riapriranno il 16 settembre.

Le festività scolastiche e i giorni di chiusura

Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato le festività nazionali valide per tutte le scuole italiane. Come ogni anno, saranno sospese le lezioni in occasione di tutte le domeniche, oltre che in giornate simboliche come l’1 novembre (Ognissanti), l’8 dicembre (Immacolata Concezione), il 25 e 26 dicembre (Natale e Santo Stefano), il 1° gennaio (Capodanno), il 6 gennaio (Epifania), il 25 aprile (Festa della Liberazione), il 1° maggio (Festa del Lavoro), il 2 giugno (Festa della Repubblica) e durante la Pasqua e il Lunedì dell’Angelo. A queste si aggiunge la celebrazione del Santo Patrono, che varia da città a città. Le scuole potranno prevedere ulteriori sospensioni didattiche a livello regionale o per ponte con festività già previste, nel rispetto del monte ore minimo stabilito.

Esami di Stato: le date della Maturità 2026

Per quanto riguarda l’Esame di Stato del secondo ciclo di istruzione, ovvero la Maturità 2026, il Ministero ha già fissato le date ufficiali. La prima prova scritta si terrà mercoledì 18 giugno 2026 alle ore 8:30. È stato previsto anche il calendario per le prove suppletive, destinate agli studenti impossibilitati a sostenere gli esami nel giorno stabilito: la prima prova scritta suppletiva è fissata per mercoledì 1° luglio 2026, sempre alle ore 8:30. La seconda prova scritta e i colloqui orali saranno organizzati successivamente dalle singole commissioni d’esame, in base alle indicazioni ministeriali e al numero degli studenti.