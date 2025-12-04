Calendario scolastico 2025/26: Quest’anno, il giorno dell’Immacolata Concezione sarà il lunedì, ciò garantisce per molti un weekend lungo di riposo dato che la pausa didattica andrà da sabato 6 a lunedì 8 dicembre. Le scuole resteranno chiuse in tutta Italia, dato che si tratta di una festività nazionale.

Altre festività nazionali previste durante l’anno scolastico

Durante l’anno vi sono altre festività nazionali (sia civili che religiose) che prevedono la pausa didattica e pertanto, la chiusura di tutte gli istituti d’Italia. Le date sono:

1 novembre: Tutti i Santi;

8 dicembre: Immacolata concezione,

25 dicembre: Natale;

26 dicembre: Santo Stefano;

1 gennaio: Capodanno;

6 gennaio: Epifania;

20 aprile: Pasqua;

21 aprile: Lunedì dell’Angelo;

25 aprile: Festa della Liberazione;

1 maggio: Festa del Lavoro;

2 giugno 5: Festa nazionale della Repubblica.

Quanto dureranno le vacanze di Natale?

Nel 2025, le vacanze di Natale dovrebbero iniziare tra il 22 e 24 dicembre, con differenze determinate dai calendari regionali. Il rientro generale avverrà il 7 gennaio 2026, subito dopo l’Epifania.

Unica eccezione è la Sicilia, che ha stabilito il ritorno in classe per giovedì 8 gennaio, con un giorno di differenza rispetto al resto del Paese.

Vacanze di Pasqua: quanto durano e quando finiscono

Il calendario scolastico 2025/26 prevede le vacanze di Pasqua tra il 2 e il 7 aprile 2026, con possibili piccole variazioni a livello regionale. La pausa si colloca nel tratto finale dell’anno scolastico, offrendo agli studenti e al personale la possibilità di ricaricare le energie.

Durante questo periodo rientrano il Giovedì Santo, il Venerdì Santo, il weekend di Pasqua, il Lunedì dell’Angelo e eventuali giorni di sospensione aggiuntivi decisi dalle singole regioni.