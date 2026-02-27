Holidu, motore di ricerca per case e appartamenti vacanze, ha analizzato tutte le città italiane utilizzando i dati di World Weather Online per calcolare le ore medie di sole mensili: di seguito la classifica delle prime dieci!

1. Siracusa, Sicilia

Con 272,61 ore di sole in media al mese, Siracusa conquista il primo posto nella classifica delle città italiane più soleggiate. La città offre un patrimonio storico e culturale straordinario, dall’antico Tempio di Apollo alla splendida isola di Ortigia, raggiungibile a piedi grazie ai ponti che la collegano alla terraferma. Passeggiare tra le sue piazze e monumenti significa combinare relax al sole e storia millenaria.

2. Catania, Sicilia

Sul podio anche Catania, con 272,39 ore di sole al mese. La città ai piedi dell’Etna e offre un centro storico barocco riconosciuto dall’UNESCO: Dal Palazzo Biscari a Piazza Duomo, fino alla spiaggia La Playa, Catania è perfetta per chi cerca giornate di sole seguite da serate vivaci e intrattenimento notturno.

3. Cagliari, Sardegna

Cagliari si posiziona al terzo posto con 266,02 ore di sole mensili. Il capoluogo sardo combina spiagge spettacolari come il Poetto, cultura e tradizione culinaria. Una meta ideale per chi desidera unire il relax al mare con esperienze gastronomiche uniche.

4-5. Andria e Bari, Puglia

La Puglia domina la classifica con Andria (249,83 ore) e Bari (248,44 ore). Andria è famosa per il maestoso Castel del Monte e per il suo centro storico affascinante. Bari, capoluogo della regione, unisce la vivacità del lungomare con la storia di Bari Vecchia, la Basilica di San Nicola e il Teatro Petruzzelli. Entrambe offrono giornate luminose e tanta cultura.

6-10. Palermo, Pescara, Taranto, Roma e Foggia

Palermo (246,95 ore): capitale siciliana ricca di influenze culturali e architettoniche. Tra mercati, cibo di strada e il Teatro Massimo, il sole accompagna ogni passeggiata.

capitale siciliana ricca di influenze culturali e architettoniche. Tra mercati, cibo di strada e il Teatro Massimo, il sole accompagna ogni passeggiata. Pescara (246,88 ore): lunga spiaggia sabbiosa e centro storico vivace rendono la città perfetta per godersi il mare Adriatico.

lunga spiaggia sabbiosa e centro storico vivace rendono la città perfetta per godersi il mare Adriatico. Taranto (246,47 ore): con il Castello Aragonese, le Isole Cheradi e la Taranto Sotterranea, offre cultura e relax al sole.

con il Castello Aragonese, le Isole Cheradi e la Taranto Sotterranea, offre cultura e relax al sole. Roma (246,21 ore): la capitale non ha bisogno di presentazioni: Colosseo, Pantheon e Vaticano in giornate soleggiate rendono ogni visita indimenticabile.

la capitale non ha bisogno di presentazioni: Colosseo, Pantheon e Vaticano in giornate soleggiate rendono ogni visita indimenticabile. Foggia (243,83 ore): cuore della Capitanata, unisce tradizione, architettura e vita quotidiana in un contesto ricco di sole.

Dove andare per vacanze al sole in Italia

Dal Sud alle isole, le città più soleggiate in Italia offrono un mix perfetto di relax, storia e cultura. Sicilia, Sardegna e Puglia si confermano mete ideali per chi desidera giornate piene di sole, spiagge e itinerari culturali. Pianifica la tua prossima vacanza scegliendo tra queste località luminose e goditi il meglio del clima mediterraneo.