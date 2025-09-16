Settembre si conferma il mese ideale per chi desidera vivere vacanze più tranquille e convenienti. Secondo i dati diffusi da Confcommercio, sono oltre 10 milioni gli italiani che hanno scelto la seconda parte dell’estate per concedersi una o più vacanze, con una spesa media di 600 euro a persona, in crescita del 3% rispetto allo scorso anno.

Non si tratta più di un periodo “di recupero” per chi non è riuscito a partire in agosto, ma di una scelta consapevole: meno affollamento, prezzi più bassi e un calendario ricco di eventi rendono settembre una stagione turistica a tutti gli effetti.

Chi viaggia a settembre e perché

Il 35% dei viaggiatori sceglie settembre proprio per il minor affollamento e per le tariffe più convenienti, mentre un altro 18% viene attratto dalle numerose sagre, manifestazioni culturali e spettacoli che animano borghi e città in tutta Italia.

La maggioranza, circa 6,4 milioni di persone, si orienta su soggiorni brevi di massimo due notti. Seguono 1,8 milioni di vacanzieri che optano per viaggi fino a cinque pernottamenti, mentre sono 2,2 milioni coloro che considerano settembre il momento clou della propria estate, concedendosi una settimana o più di ferie.

Le soluzioni di alloggio più scelte

Le preferenze per l’alloggio rivelano un quadro diversificato: gli alberghi sono scelti dal 23% dei viaggiatori, seguiti dai bed and breakfast al 19%. Non mancano le seconde case e l’ospitalità presso amici e parenti, che raccolgono il 17% delle scelte.

Questa varietà dimostra come settembre si adatti a tutte le tipologie di vacanza, dalla più economica alla più strutturata.

Dove vanno gli italiani a settembre

La maggior parte, il 78%, resta in Italia, con un incremento del 2% rispetto all’anno precedente. Sei italiani su dieci, però, scelgono comunque mete lontane dalla propria Regione, segno che il desiderio di esplorare è vivo anche in questo periodo.

Le destinazioni più amate sono mare, città d’arte e grandi città. Toscana, Lazio, Emilia Romagna e Liguria guidano la classifica delle Regioni più scelte, seguite da Sicilia, Trentino Alto Adige e Abruzzo, quest’ultimo sempre più apprezzato per il turismo esperienziale.

Settembre come stagione di spalla

La mappa delle scelte di viaggio mostra che tutte le Regioni italiane beneficiano, in qualche misura, del turismo di settembre. Confcommercio sottolinea come questo mese rappresenti una stagione di spalla con enormi potenzialità ancora da sviluppare, utile a destagionalizzare i flussi turistici e ad allungare il ciclo economico legato alle vacanze.