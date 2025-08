Gli investimenti nel porto di Catania da parte del Gruppo Grimaldi, uno dei principali armatori a livello globale nel settore dello short sea shipping, diventeranno sempre più fondamentali per il futuro dello scalo etneo. Da diversi anni, infatti, il gruppo è il principale operatore del porto.

Durante la giorna di ieri, Guido Grimaldi, direttore commerciale delle linee short sea del gruppo e presidente di Alis (Associazione Logistica dell’Intermodalità Sostenibile), ha effettuato una visita istituzionale. È stato accolto dal presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale, Francesco Di Sarcina, negli uffici della sede catanese.

Novità per il futuro del Porto di Catania

“Un incontro, particolarmente gradito, in cui ci siamo confrontati sullo sviluppo del porto che conta sulla presenza di questa azienda leader nel settore – ha spiegato il presidente Di Sarcina – e durante il quale abbiamo parlato di sostenibilità, prospettive di crescita e soprattutto logistica integrata in vista delle numerose progettualità work in progress che riguardano il futuro del porto di Catania; in tal senso ho anche fatto tesoro dei preziosi suggerimenti che Grimaldi, da operatore di grande esperienza, ha voluto dare all’Adsp al fine di offrire alle aziende presenti nella nostra infrastruttura servizi e attività sempre più di livello internazionale”.

Guido Grimaldi ha manifestato interesse per il percorso comune intrapreso dall’Authority: “siamo decisi a scommettere in maniera più significativa nel porto di Catania, implementando l’offerta e le attività che già svolgiamo. Questo scalo per noi risulta fondamentale nel bacino del Mar Mediterraneo e intendiamo collaborare fattivamente con l’Adsp al fine di incrementare i nostri servizi e rendere ancora più efficienti quelli già esistenti, confidando sulla possibilità di vedere attuati in progetti di sviluppo in corso”.