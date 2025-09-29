Sono salpate sabato dal porticciolo di San Giovanni Li Cuti, a Catania, le imbarcazioni della nuova flottiglia diretta verso la Striscia di Gaza. L’iniziativa, organizzata dalle reti Thousand Madleens to Gaza e Freedom Flotilla Coalition, nasce con l’obiettivo dichiarato di “sfidare il blocco illegale imposto da Israele” e di “denunciare i sistemi che rendono possibili i suoi crimini di guerra”.

Le immagini diffuse mostrano le barche pronte a lasciare il porto etneo, dando avvio a un viaggio simbolico e politico verso la costa palestinese. La flottiglia intende richiamare l’attenzione internazionale sulla situazione umanitaria a Gaza e sostenere le richieste di fine dell’assedio imposto alla popolazione civile.