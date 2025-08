Lavoro Catania: nuove occasioni per chi è alla ricerca di un impiego in città. Questa settimana le opportunità arrivano da tre realtà molto conosciute: MediaWorld, Zangaloro e Sephora sono alla ricerca di nuove figure da inserire nei rispettivi punti vendita catanesi. Che tu sia appassionato di tecnologia, cucina o bellezza, potresti trovare l’annuncio giusto per te. Ecco, di seguito, ti i dettagli delle offerte.

Lavoro Catania: Mediaworld assume Addetti/e Vendita

MediaWorld è alla ricerca di nuove risorse da inserire come addetti/e vendita nel punto vendita di Catania, situato a Belpasso. Le figure selezionate avranno il compito di offrire un’eccellente esperienza d’acquisto ai clienti, guidandoli con competenza lungo tutto il processo di vendita, anche in ottica omnicanale. Tra le attività principali rientrano la consulenza al cliente, l’assistenza durante la scelta dei prodotti, il supporto alla visibilità degli articoli e l’aggiornamento continuo su servizi e tecniche di vendita.

Il profilo ideale ha passione per la tecnologia, buone doti comunicative, spirito di iniziativa e capacità di lavorare in squadra. È inoltre richiesta disponibilità a lavorare su turni e nei weekend. L’azienda offre contratto part-time o full-time a tempo determinato. La candidatura è aperta anche a studenti e neolaureati, in un contesto che valorizza la diversità e l’inclusione.

Lavoro Catania: Zangaloro ricerca addetti al banco

Zangaloro Meat Factory è alla ricerca di addetti al banco/operatori di sala per l’apertura di un nuovo punto vendita a Catania. Le risorse selezionate si occuperanno principalmente della gestione della cassa e degli ordini da asporto, compresa l’organizzazione delle consegne tramite Glovo e il coordinamento con i rider. Tra le mansioni previste rientrano anche l’accoglienza dei clienti, il mantenimento della pulizia dell’area di lavoro e dei tavoli, e l’attenzione alle esigenze della clientela.

È preferibile un anno di esperienza nel ruolo e sono richieste buone capacità organizzative, disponibilità a lavorare su turni, nei weekend e nei festivi, con possibilità di straordinari. L’offerta prevede un contratto part-time a tempo determinato.

Lavoro Catania: Sephora assume Beauty Advisor

Sephora è alla ricerca di un/a Beauty Advisor da inserire nel punto vendita all’interno del Centro Commerciale Centro Sicilia di Misterbianco. La figura selezionata si occuperà di accogliere i clienti offrendo una shopping experience personalizzata, fornendo consulenze su misura e supportando il team nella gestione quotidiana del negozio. L’obiettivo? Creare un’esperienza memorabile all’insegna della bellezza, della consulenza e della fidelizzazione.

Il profilo ideale ha esperienza pregressa nel retail o nel settore beauty, dimostra agilità, spirito di squadra, orientamento ai risultati e buone capacità comunicative. È richiesto il diploma di scuola superiore, una buona conoscenza dell’inglese (gradito anche il francese) e disponibilità a lavorare in un ambiente dinamico, flessibile e in continua evoluzione. L’offerta prevede formazione continua e possibilità di crescita interna, all’interno di uno dei brand più conosciuti del beauty internazionale.