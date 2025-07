La Regione Siciliana fa un importante passo avanti verso una pubblica amministrazione più moderna, dinamica e attenta alle esigenze dei lavoratori. L’assessore alle Autonomie locali e alla funzione pubblica, Andrea Messina, insieme alla dirigente generale Salvatrice Rizzo, ha presentato ai sindacati le nuove circolari attuative relative al lavoro agile, smart working, coworking e alle ferie solidali. Questi documenti, che saranno pubblicati nei prossimi giorni, danno finalmente attuazione al Contratto collettivo di lavoro della Regione per il triennio 2019-2021, definendo modalità uniformi e precise per l’accesso e lo svolgimento delle prestazioni lavorative al di fuori della sede ordinaria. Il provvedimento riguarda tutto il personale regionale, sia dirigente che non dirigente, e segna un importante cambiamento culturale e organizzativo.

Smart working e coworking: flessibilità e innovazione per migliorare i servizi

Le nuove disposizioni mettono in evidenza come il lavoro agile sia ormai uno strumento fondamentale per la modernizzazione della pubblica amministrazione regionale. Definito come modalità volontaria e flessibile, il lavoro agile è finalizzato a migliorare la qualità dei servizi pubblici e a promuovere l’innovazione organizzativa. I dipendenti potranno così lavorare da remoto, sia in forma domiciliare sia attraverso spazi di coworking, riducendo gli spostamenti e ottimizzando l’utilizzo delle risorse e degli spazi regionali. Per attivare queste modalità sarà necessario un accordo individuale che tenga conto dei requisiti tecnologici e organizzativi, delle fasce di contattabilità, della sicurezza e della privacy. L’obiettivo è garantire un equilibrio tra produttività e tutela del lavoratore, valorizzando al contempo la performance.

Ferie solidali: un gesto di solidarietà concreta tra colleghi

Un’attenzione particolare viene riservata anche alle ferie solidali, un importante strumento di sostegno e coesione all’interno della pubblica amministrazione. Questa misura consente ai dipendenti di donare volontariamente ore di ferie, creando un monte ore unico a livello regionale. Le ore accumulate potranno essere utilizzate da colleghi che si trovano in situazioni di particolare gravità o necessità, debitamente documentate. Le ferie solidali rappresentano così un vero e proprio gesto di umanità e collaborazione, che va oltre gli aspetti contrattuali e che rafforza i legami tra lavoratori. Con questo provvedimento, la Regione Siciliana dimostra di voler mettere la persona al centro, valorizzando il capitale umano e promuovendo una cultura del lavoro inclusiva e solidale.