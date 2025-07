Tutto pronto per la trentunesima edizione del Premio Etna, che si svolgerà domenica 3 agosto 2025 alle ore 21 in piazza dei Vespri Siciliani a Linguaglossa. Nato nel lontano 1971, il Premio si è affermato come un riconoscimento prestigioso per le personalità che si sono distinte, a livello nazionale e internazionale, nella valorizzazione e tutela delle montagne. Un appuntamento che, anno dopo anno, rinnova il legame profondo tra la comunità locale e il suo territorio vulcanico, mettendo al centro l’Etna, la sua bellezza, la sua forza, e chi la racconta o la difende con passione.

La manifestazione chiude simbolicamente la “Settimana dell’Etna”, rassegna promossa dal Comune di Linguaglossa insieme alla Pro Loco, al CAI e ad altre realtà locali, che fonde cultura, arte, natura e tradizioni in un percorso di promozione territoriale sempre più partecipato. L’edizione 2025 sarà diretta artisticamente da Agostino Zumbo e vedrà come ospiti speciali l’attore Vincenzo Pirrotta e il cantautore Lello Analfino, accompagnato al pianoforte da Pierpaolo Latina.

Il valore della tradizione e dell’impegno culturale

“Una manifestazione ormai radicata nelle tradizioni di Linguaglossa”, ha dichiarato il sindaco Luca Stagnitta, sottolineando il valore identitario del Premio Etna come espressione della ricchezza culturale del territorio. “Il patrimonio culturale è una ricchezza da mettere in risalto e da coltivare con questo tipo di eventi, un fascino emblematico che elogia le qualità individuali di personaggi che rendono visibile la nostra Etna”, ha aggiunto.

Anche l’assessora agli eventi Eleonora Raiti ha rimarcato l’importanza dell’iniziativa all’interno del calendario culturale della città: “Il Premio Etna rappresenta uno degli appuntamenti più significativi del nostro Comune. Quest’anno conclude la Settimana dell’Etna, un contenitore che cresce ogni anno. La presenza di due artisti di grande rilievo conferirà ulteriore prestigio alla serata, arricchendone il profilo culturale e artistico”.

Il Premio 2025 a Mario Tozzi e i riconoscimenti speciali

L’edizione 2025 vedrà premiato Mario Tozzi, geologo, ricercatore, saggista, editorialista e noto divulgatore televisivo. Laureato in geologia all’Università La Sapienza e primo ricercatore del CNR, Tozzi è noto al grande pubblico anche per i suoi programmi Rai, i suoi spettacoli dal vivo e per il costante impegno nella divulgazione scientifica ambientale. Un “laureato illustre”, cavaliere della Repubblica, consigliere del Touring Club Italiano e del WWF, voce autorevole nella narrazione delle dinamiche della Terra.

Nel corso della serata, riconoscimenti speciali saranno conferiti anche a Giovanni Mazzoleni del Soccorso Alpino e Club Alpino Italiano, e a Carmelino Mangano, figura storica del CAI di Linguaglossa, già presidente della sezione locale per quattro mandati. L’evento è patrocinato dalla Regione Siciliana, dalla Città Metropolitana di Catania, dal Comune di Linguaglossa, dalla Proloco Linguaglossa-Etna Nord, dal Parco dell’Etna, e organizzato in collaborazione con l’associazione culturale Jabal.