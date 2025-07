Poste Italiane ha comunicato che le pensioni relative al mese di agosto saranno disponibili a partire da venerdì 1 agosto 2025 in tutti i 128 uffici postali della provincia di Catania. La stessa data vale anche per coloro che ricevono l’accredito su libretto di risparmio, conto BancoPosta o Postepay Evolution. L’obiettivo è garantire un’erogazione ordinata ed efficiente su tutto il territorio.

Prelievi senza sportello e copertura assicurativa

I titolari di carte di debito collegate a conti o libretti postali, così come i possessori di Postepay Evolution, potranno effettuare prelievi direttamente dai Postamat, senza doversi recare fisicamente allo sportello. Inoltre, questi clienti potranno beneficiare gratuitamente di una polizza assicurativa che copre fino a 700 euro all’anno per furti di contante avvenuti entro due ore dal prelievo, sia presso gli sportelli che agli sportelli automatici Postamat.

I consigli per evitare le code

Per evitare lunghe attese, soprattutto nei primi giorni del mese, Poste Italiane invita i pensionati a recarsi agli uffici postali in tarda mattinata o nelle ore pomeridiane. Meglio ancora, se possibile, scegliere uno dei giorni successivi all’avvio dei pagamenti. Una gestione più diluita nel tempo consente un servizio più fluido e tempi di attesa ridotti per tutti.