Sono 64.825 gli studenti iscritti alle facoltà mediche. La maggior parte di loro, ben 54.313, hanno scelto Medicina e chirurgia, mentre a scegliere il corso di laurea in Odontoiatria e protesi dentaria sono stati in 4.473, infine 6.039 ragazzi che hanno optato per il corso di Medicina veterinaria.

A rendere noti i dati, riguardanti il primo semestre aperto, il ministero dell’Università e della Ricerca. Si ricorda che con la nuova rivoluzione, introdotta dalla ministra Anna Maria Bernini, è stato abolito il test di ingresso per accedere alla facoltà di Medicina e Chirurgia ed è stato istituito un primo periodo di studio di tre materie: Chimica, Fisica e Biologia.

La parole di Bernini rivolte agli studenti

A studenti e studentesse ha scritto la ministra: “studiare Medicina non è solo una scelta di carriera. È una scelta di responsabilità, di empatia, di coraggio. È una dichiarazione d’amore verso la vita, in tutte le sue fragilità”, si legge nella lettera aperta, rivolta a chi “non solo comincia un percorso personale” ma fa anche “parte di un cambiamento importante, legato alla abolizione del test d’ingresso. Non è un dettaglio tecnico – sostiene Bernini – È un cambio di paradigma. Si passa dalla selezione alla formazione. Da un quiz a crocette al coraggio di investire davvero sul talento. L’università torna ad essere quello che deve essere: una palestra di crescita, non un muro da scavalcare. Un luogo che vi accoglie, vi ascolta, vi prepara. Non una porta sbattuta in faccia. I professori, si riappropriano della propria missione: accogliere, non respingere, formare non selezionare”.

Gli atenei con più iscritti

Ora toccherà ai singoli atenei riorganizzare le lezioni in presenza o online e tutti gli spazi per accogliere i nuovi studenti. Sono stati forniti anche i dati di tutti gli student che hanno già completato l’iter d’iscrizione e il versamento della prima tassa, e tra le città con più iscritti figura: Roma con 7 mila iscritti, Bologna 3.385, così anche a Torino con 3.169 aspiranti medici, poco più di 5mila a Milano, 1.766 a Firenze, 2.725 a Bari.

“È vero – ricorda la ministra nella sua lettera – sarete in tanti. Ma in un Paese che ha ancora uno dei tassi di laureati più bassi d’Europa, questo non è un problema. È un segnale di coraggio. E se servirà un’aula in più, si aprirà. Se ci sarà bisogno di un corso in più al pomeriggio, si attiverà”, promette Bernini ricordando gli investimenti in edilizia e fondo di finanziamento ordinario”.

I primi esami da superare e la graduatoria nazionale

Le prime tre materie: Chimica, Fisica e Biologia, permetteranno di ottenere 6 crediti formativi (Cfu) per un totale di 18 crediti. Al termine del semestre aperto, ciascuno studente dovrà affrontare gli esami di profitto sui tre insegnamenti. Si ricorda che tutte le prove saranno uguali a livello nazionale e si volgeranno in contemporanea. Si avranno, inoltre, a disposizione due appelli: il primo si svolgerà il 20 novembre 2025; il secondo il 10 dicembre 2025. Ogni esame consisterà in 31 domande per ognuna delle tre materie del semestre aperto: 15 a risposta multipla e 16 a risposta aperta.

Inoltre, il punteggio minimo per poter accedere alla graduatoria nazionale non dovrà essere inferiore a 18/30. Si ricorda che gli studenti non ammessi al secondo semestre, che hanno ottenuto in ciascun esame un voto non inferiore a 18/30, possono proseguire nel corso affine scelto e al quale si sono iscritti contemporaneamente a Medicina (senza ulteriori costi) con il riconoscimento di tutti i Cfu conseguiti.