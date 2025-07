La Sac, società di gestione dell’Aeroporto di Catania, comunica a tutti i viaggiatori che, a causa di un incendio divampato nelle immediate vicinanze dell’aeroporto, tutte le operazioni di volo sono state temporaneamente sospese. L’intero spazio aereo è momentaneamente chiuso!

I Vigili del Fuoco sono attualmente impegnati nelle operazioni di contenimento e spegnimento del rogo, in costante coordinamento con le autorità competenti. Sebbene l’incendio non interessi direttamente le strutture aeroportuali, l’intensa colonna di fumo e le condizioni di pericolo richiedono la temporanea sospensione dell’attività aeroportuale, al fine di tutelare la sicurezza di passeggeri, personale e infrastrutture.

“Sac invita tutti i passeggeri a non recarsi in aeroporto e a contattare la propria compagnia aerea per aggiornamenti su voli, riprogrammazioni o eventuali riprotezioni. Seguiranno ulteriori comunicazioni non appena la situazione lo consentirà”, questo quanto si legge nella nota.

In aggiornamento…