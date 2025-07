Dopo i sold out di Natale e Pasqua, il Sicilia Express torna a ruggire sui binari d’Italia anche nell’estate 2025. E stavolta, il treno speciale organizzato dalla Regione Siciliana promette più di un semplice viaggio: sarà un’esperienza collettiva, un ritorno a casa che attraversa l’Italia da Nord a Sud ad un costo simbolico di pochi euro. Un modo per sfuggire ai rincari dei voli aerei e riappropriarsi di un’idea lenta, ma ricca, di spostamento.

Un treno per studenti, lavoratori, famiglie

Il Sicilia Express è pensato per chi vive lontano, per i fuorisede siciliani sparsi tra Torino, Milano, Bologna, Roma. Ragazzi che studiano, professionisti che lavorano, famiglie che hanno trovato fortuna al Nord ma che d’estate sentono il richiamo del mare, della casa, della propria terra. A bordo, non ci sono solo posti a sedere o cuccette: ci sono storie, accenti, valigie di nostalgia e risate di chi si ritrova. È un treno, sì. Ma anche un piccolo universo, come evidenziato nell’articolo Il Sicilia Express ritorna sui binari: un’iniziativa estiva per agevolare i rientri. “Non è un semplice mezzo di trasporto. Il Sicilia Express è un ponte tra affetti, culture e generazioni- ha dichiarato l’assessore regionale alle Infrastrutture- Vogliamo che tornare a casa non sia un lusso, ma un diritto accessibile per tutti”.

Da Nord a Sud: l’itinerario completo di andata

Il viaggio d’andata parte il 21 agosto, alle 12:30 da Torino Porta Nuova; punto di partenza del viaggio, è una città culturalmente vivace, con una grande comunità di siciliani fuori sede. La scelta valorizza il collegamento tra il Nord Italia e la Sicilia e tocca alcune delle principali città italiane:

Milano (14:18 pm), Parma (15:32pm), Bologna (16:35pm), Firenze (18:43pm), Roma (23:52pm), Salerno (03:40am).

Da lì, il treno si divide in due sezioni:

diretto a Palermo , con fermate a Messina (10:30), Milazzo, Capo d’Orlando, Cefalù, Termini Imerese, Bagheria, fino a Palermo Centrale alle 14:25 .

, con fermate a Messina (10:30), Milazzo, Capo d’Orlando, Cefalù, Termini Imerese, Bagheria, fino a . diretto a Siracusa, passando per Taormina (11:45), Giarre, Acireale, Catania Centrale (12:50), Lentini, Augusta, con arrivo a Siracusa alle 14:22.

L’itinerario completo per il ritorno

Il viaggio di ritorno è previsto il 23 agosto, con partenza da Siracusa alle 16:20 e da Palermo alle 15:42, stesso percorso inverso, e arrivo a Torino alle 14:25 del giorno successivo.

Per la sezione origine da Siracusa, si seguirà il seguente itinerario: Siracusa p. 16:20 – Augusta 16:41-Lentini 17:02 – Catania C.le17:32 – Acireale 17:49 – Giarre, Riposto 18:04 -Taormina 18:32-Messina 19:55; Salerno 01:41 -Roma Ostiense 04:07 – Firenze SMN 08:14 – Bologna C.le 09:56 – Parma 11:05 – Milano Porta Garibaldi 12:48 – Torino PN 14:25.

Sezione origine da Palermo: Palermo p. 15:42 – Bagheria 15:55 Santo Stefano C. 17:01 — Termini Imerese 16:12 – Cefalù 16:33 Capo d’Orlando 17:50 – Milazzo 18:44- Messina 19:10; Salerno 01:41 Roma Ostiense 04:07 Firenze SMN 08:14 – Bologna C.le 09:56 – Parma 11:05 Milano Porta Garibaldi 12:48 Torino PN 14:25.

Prezzo politico, esperienza senza prezzo

Il costo? Solo 29,90 euro, sia per la carrozza ordinaria che per la cuccetta. Un’iniziativa che rompe le logiche del caro biglietto estivo, soprattutto nei periodi in cui i voli per la Sicilia possono superare i 300 euro, anche con prenotazione anticipata, clicca qui per ulteriori informazioni.

Il Sicilia Express non è un semplice mezzo di trasporto, ma un’esperienza itinerante che accompagna 500 persone in viaggio verso casa, o turisti curiosi alla scoperta della nostra meravigliosa Isola, offrendo un’alternativa accessibile e un modo nuovo di riscoprire il fascino del viaggio in treno. Un percorso che attraversa l’Italia da nord a sud, regalando il tempo per incontrarsi, condividere storie e creare legami lungo il tragitto.