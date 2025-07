Meteo Sicilia: Il meteo in Sicilia per il weekend del 25-27 luglio 2025 conferma l’arrivo di una nuova ondata di calore che interesserà l’intero territorio regionale. Le condizioni meteorologiche saranno influenzate da un promontorio di alta pressione di matrice subtropicale che favorirà un marcato aumento delle temperature, con valori percepiti ben oltre i 40°C. Il quadro previsionale segnala un weekend rovente, con giornate particolarmente afose, cielo poco nuvoloso e ventilazione debole. Attenzione particolare a venerdì e sabato, dove si toccheranno le temperature più elevate. L’afa sarà presente anche nelle ore notturne, con minime tropicali in molte province.

Meteo Sicilia, Venerdì 25 luglio

Il Meteo Sicilia per venerdì prevede una giornata caratterizzata da cielo in prevalenza sereno o leggermente nuvoloso, ma senza fenomeni. La stabilità atmosferica sarà garantita dall’alta pressione, che manterrà condizioni asciutte su tutta l’Isola. Le temperature massime oscilleranno tra i 37 e i 41 gradi. Le province più calde saranno Siracusa (41°C), Agrigento, Caltanissetta e Ragusa (40°C). Catania registrerà 39°C, con umidità e afa accentuata lungo la costa. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-occidentali e orientali, con mare calmo. Le temperature notturne resteranno elevate: 26°C a Catania, 28°C a Palermo e 27°C a Messina.

Meteo Sicilia, Sabato 26 luglio

Sabato si assisterà a un lieve cedimento dell’alta pressione, ma la giornata sarà ancora calda e asciutta. Il Meteo Sicilia prevede cieli irregolarmente nuvolosi, ma senza precipitazioni. Le temperature massime saranno comprese tra i 39 e i 42 gradi. Si conferma il caldo estremo in aree interne e pianeggianti: picchi a Siracusa, Ragusa, Caltanissetta e Agrigento. I venti saranno prevalentemente settentrionali e di debole intensità, contribuendo solo in parte ad attenuare la calura. Le notti continueranno a essere tropicali, con minime intorno ai 24-26 gradi.

Domenica 27 luglio

Domenica il meteo in Sicilia vedrà una moderata attenuazione delle temperature massime, pur rimanendo su valori estivi sopra la media. Il cielo si presenterà generalmente sereno o poco nuvoloso su tutta l’isola. Le temperature massime scenderanno sotto i 35 gradi in diverse province: Caltanissetta 29°C, Enna 25°C, Palermo e Trapani 29°C, mentre Siracusa e Catania manterranno massime intorno ai 32-33°C. In aumento l’intensità del vento, in particolare a Messina dove si attendono raffiche da nord-ovest fino a 60 km/h. Clima ancora afoso in serata, ma con minime in lieve flessione.