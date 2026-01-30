Meteo Sicilia: Il Meteo Sicilia resta caratterizzato da una fase instabile che interessa gran parte dell’Isola in questi ultimi giorni di gennaio. Una circolazione perturbata sul Mediterraneo centrale continua a influenzare il tempo, favorendo nuvolosità diffusa, piogge a tratti e venti sostenuti, soprattutto lungo le aree costiere e nei settori più esposti.

Venerdì 30 gennaio: tempo instabile e piogge sparse

La giornata di oggi, venerdì 30 gennaio, si presenta all’insegna dell’instabilità: Il cielo risulterà spesso nuvoloso o coperto, con precipitazioni intermittenti che potranno interessare diverse zone della regione, in particolare il versante tirrenico e le aree interne. I venti soffieranno moderati, con rinforzi lungo le coste, mentre i mari saranno generalmente mossi o localmente agitati. Le temperature resteranno su valori tipici del periodo, con massime comprese tra i 14 e i 18 gradi.

Sabato 31 gennaio: peggioramento delle condizioni Meteo Sicilia

Per sabato il Meteo Sicilia indica un possibile peggioramento, legato all’avvicinamento di una nuova perturbazione: Sono attese piogge più diffuse, localmente anche intense, accompagnate da venti forti e mari agitati. Le condizioni saranno più critiche tra il pomeriggio e la sera, quando non si escludono rovesci persistenti e raffiche di vento soprattutto lungo le coste meridionali e orientali dell’Isola. Le temperature non subiranno variazioni significative, mantenendosi su valori miti.

Domenica 1 febbraio: instabilità residua e prime schiarite

Domenica 1 febbraio il quadro meteorologico potrebbe mostrare segnali di lento miglioramento, anche se permarrà una certa instabilità residua. Al mattino il cielo sarà ancora nuvoloso con possibili piogge sparse, mentre nel corso del pomeriggio potrebbero aprirsi alcune schiarite, soprattutto nelle zone costiere. I venti tenderanno ad attenuarsi gradualmente, con mari in lento calo del moto ondoso.

Meteo Sicilia: le previsioni per Catania

Per quanto riguarda Catania, il Meteo Sicilia prevede per venerdì 30 gennaio una giornata variabile, con cielo spesso nuvoloso ma con bassa probabilità di piogge significative. Le temperature si manterranno miti, con valori minimi intorno ai 9-10 gradi e massime che potranno raggiungere i 19-20 gradi. I venti saranno generalmente deboli o moderati.

Tra sabato e domenica, anche l’area etnea potrebbe essere coinvolta dal peggioramento, con piogge più probabili nella giornata di sabato e un clima più instabile. Domenica, invece, si intravede una graduale attenuazione dei fenomeni, con condizioni più favorevoli soprattutto nel pomeriggio.