Meteo Sicilia: Il mese di agosto inizia all’insegna del sole e delle temperature in rialzo per la Sicilia. Le ultime previsioni confermano infatti la presenza di un promontorio di alta pressione che garantirà condizioni meteo stabili su tutto il territorio regionale per il weekend, da venerdì 1 a sabato 2 agosto 2025. Dopo le ondate di calore dei giorni scorsi e qualche episodio di instabilità, il meteo in Sicilia torna ad essere favorevole per chi ha in programma una giornata al mare o una gita fuori porta.

Meteo Sicilia, venerdì 1 agosto, cielo sereno e clima gradevole

Venerdì la Sicilia sarà interessata da un’area di alta pressione ben consolidata, che porterà condizioni di generale bel tempo su tutta la regione. Il cielo sarà sereno o poco nuvoloso, senza il rischio di precipitazioni.

Le temperature massime si manterranno comprese tra i 27 e i 31 gradi, con punte più alte nelle zone dell’entroterra agrigentino e catanese. Le minime notturne, invece, non subiranno variazioni significative e si assesteranno tra i 20 e i 24 gradi a seconda delle zone.

I venti saranno deboli e a prevalente regime di brezza, il che contribuirà a rendere l’atmosfera più sopportabile, soprattutto lungo le coste.

Meteo Sicilia, Sabato 2 agosto: temperature in aumento

Il bel tempo proseguirà anche nella giornata di sabato, grazie al perdurare dell’alta pressione subtropicale che garantirà condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso ovunque.

Le temperature massime saliranno leggermente, raggiungendo valori compresi tra i 29 e i 32 gradi, in particolare nelle aree interne e meridionali della regione. I valori minimi resteranno stabili.

In generale, sarà una giornata perfetta per chi vuole trascorrere il sabato in spiaggia o all’aria aperta, ma è consigliato evitare l’esposizione prolungata al sole nelle ore centrali della giornata, quando l’indice UV sarà particolarmente elevato.

Domenica 3 agosto: alta pressione e temperature stabili

La tendenza positiva prosegue anche nella giornata di domenica, con l’alta pressione che continuerà a garantire condizioni meteo stabili in tutta la Sicilia. Il cielo sarà prevalentemente sereno, e le temperature massime saranno comprese tra i 30 e i 33 gradi, con picchi più alti nelle zone lontane dalla costa. Le minime resteranno stazionarie o in lieve aumento.

I venti si manterranno deboli o assenti, contribuendo a un clima più afoso nei centri urbani e nelle valli interne.