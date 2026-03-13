Meteo Sicilia: Il meteo Sicilia nel prossimo fine settimana presenterà condizioni variabili, con nuvolosità diffusa, piogge sparse e temperature miti ma in leggero calo. Gli aggiornamenti riguardano tutte le principali città e zone dell’isola, con condizioni differenti tra settori settentrionali e meridionali.

Meteo Sicilia, venerdì: nuvoloso con piogge locali

Venerdì, i livelli di pressione rimarranno stabili sull’Isola. La giornata sarà caratterizzata da tempo debolmente instabile, con nuvolosità diffusa che potrà provocare alcune precipitazioni soprattutto sui settori settentrionali della Sicilia.

Le temperature massime oscilleranno tra 11 e 18 gradi, mentre i valori notturni resteranno stabili. Sarà una giornata adatta a chi deve spostarsi in città, ma con possibile necessità di ombrello in alcune zone.

Sabato: pressione in diminuzione e piogge sparse

Sabato, la pressione sarà in calo. La giornata vedrà un graduale aumento della nuvolosità a partire dai settori meridionali, dove potrebbero verificarsi piogge al mattino, estendendosi poi verso il resto dell’Isola nel pomeriggio.

Le temperature massime varieranno tra 9 e 16 gradi. Si prevedono precipitazioni sparse, più intense nelle zone interne e lungo le coste meridionali.

Meteo Sicilia, domenica: pioggia e schiarite sull’isola

Domenica il meteo Sicilia presenterà un’alternanza tra piogge e schiarite. La giornata inizierà con rovesci sparsi in molte zone, mentre alcune città potranno vedere momenti di sole tra una precipitazione e l’altra.

A Caltanissetta e Catania sono previste piogge con temperature massime rispettivamente di 12 e 11 gradi, mentre i valori minimi notturni resteranno intorno ai 9 e 6 gradi. Nelle zone interne come Enna e Messina si registreranno cieli piuttosto nuvolosi con pioggia, e temperature comprese tra 15 e 10 gradi per Enna e 9 e 3 gradi per Messina.

Sulla costa occidentale, Palermo e Trapani vedranno un’alternanza tra pioggia e schiarite, con massime di 16 gradi e minime tra 12 e 8, mentre Ragusa e Siracusa avranno piogge diffuse e temperature che oscilleranno tra 15 e 9 gradi per Ragusa e 12 e 6 gradi per Siracusa.