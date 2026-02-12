Meteo San Valentino 2026: Il weekend di San Valentino 2026 sarà caratterizzato da condizioni meteo instabili su gran parte della Sicilia. Un profondo vortice ciclonico, nato dall’incontro tra aria fredda artica e correnti umide subtropicali, porterà piogge intense, temporali intermittenti e venti forti.

Già durante le ore notturne di sabato i primi rovesci interesseranno i settori occidentali, tra Trapani, Palermo, Agrigento e Caltanissetta, per poi estendersi al Catanese e all’Ennese nelle prime ore del mattino. Le zone di Ragusa e Siracusa subiranno fenomeni più attenuati, mentre sull’Etna la neve cadrà oltre i 1700 metri, creando scenari invernali suggestivi sulle quote più alte.

Domenica con piogge e temporali intermittenti

Domenica il maltempo si intensificherà ulteriormente su tutta l’isola. Le piogge saranno sparse e alternate a brevi schiarite, accompagnate da temporali locali. Le temperature, già miti nel weekend con valori massimi fino a 20°C nelle zone orientali, subiranno una graduale diminuzione. I venti rimarranno forti, con raffiche che potranno superare i 100 km/h sulle coste occidentali e settentrionali. L’inizio della prossima settimana manterrà condizioni instabili, ma dal mercoledì 18 febbraio è previsto un graduale miglioramento con cieli più sereni e venti in attenuazione.

Focus su Catania: tempo variabile e temperature miti

A Catania il tempo sarà più variabile rispetto al resto dell’isola. Venerdì sarà caratterizzato da cieli sereni e ampie schiarite, con ventilazione moderata e temperature piacevoli. Sabato e domenica i rovesci saranno intermittenti, alternati a momenti di sole. Le temperature resteranno stabili o in lieve aumento, con valori prossimi ai 20°C durante le ore centrali della giornata. I venti saranno presenti, soprattutto lungo la costa e nei quartieri collinari, ma con intensità moderata rispetto alle zone occidentali della Sicilia.

Consigli per il weekend

In sintesi, sarà un San Valentino all’insegna del tempo variabile: piogge e venti forti sulla Sicilia, con qualche tregua e schiarite a Catania. Chi ha in programma attività all’aperto dovrà pianificare con attenzione, sfruttando i momenti di sole tra un rovescio e l’altro.