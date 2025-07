Bonus 2025: nel 2025 chi ha un ISEE sotto i 25.000 euro può accedere a una serie di agevolazioni pensate per alleggerire i costi della vita quotidiana. Alcune misure sono già attive, mentre altre entreranno in vigore nei prossimi mesi. Si tratta di contributi che toccano settori fondamentali come l’istruzione, la famiglia, l’energia e i trasporti. Un primo passo indispensabile per beneficiarne è aggiornare l’ISEE, che resta il principale strumento per misurare la condizione economica e accedere alle prestazioni sociali. Vediamo nel dettaglio quali sono i bonus più rilevanti e come orientarsi tra le varie opportunità.

Bonus 2025: i bonus attivi per le famiglie

Tra le agevolazioni più significative pensate per le famiglie, c’è il Bonus Centri Estivi INPS, riservato ai figli di dipendenti e pensionati della Pubblica Amministrazione iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni sociali e creditizie: fino a 400 euro per ogni figlio tra i 3 e i 14 anni per sostenere la partecipazione a centri estivi diurni. Per i bambini più piccoli invece, resta attivo anche nel 2025 il Bonus Asilo Nido, con contributi fino a 3.000 euro per coprire la retta o, in caso di bambini con gravi patologie, per l’assistenza domiciliare.

Chi accoglie un nuovo nato, inoltre, può contare sul Bonus Nascita da 1.000 euro per ogni figlio nato o adottato dopo il 1° gennaio 2025. L’unico requisito è avere un ISEE inferiore a 40.000 euro, senza distinzioni tra disoccupati, lavoratori dipendenti o autonomi.

Bonus 2025: le agevolazioni contro il caro energia

Per contrastare il caro energia arriva un Bonus Bollette da 200 euro, che può salire fino a 500 euro per le famiglie che già percepiscono il bonus sociale. Il contributo si applica direttamente alla fornitura di energia elettrica e non richiede domanda: è sufficiente presentare una DSU aggiornata all’INPS.

In fase di definizione anche il nuovo Bonus Elettrodomestici 2025, che offrirà uno sconto in fattura di 200 euro per chi ha un ISEE sotto i 25.000 euro (100 euro per chi supera la soglia). L’obiettivo è incentivare l’acquisto di apparecchi più efficienti, con un meccanismo automatico e senza click day.

Opportunità per giovani e studenti

Anche i più giovani possono contare su diversi aiuti. Tra questi a livello locale, il Bonus Trasporti 2025 prevede agevolazioni per studenti, pendolari e cittadini residenti in aree svantaggiate: abbonamenti scontati o gratuiti, a seconda delle Regioni. Infine, continuano le borse di studio, rivolte a studenti universitari e non, assegnati in base al reddito familiare o al merito, con bandi regionali che richiedono un ISEE aggiornato e premiano il merito o la condizione economica.