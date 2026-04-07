Pubblicato il nuovo bando per l’assegnazione del premio di studio “Graziella Lo Monaco Leanza”, che consente il conseguimento di una laurea triennale a giovani capaci e meritevoli che si trovano in uno stato di oggettiva difficoltà economica, tale da compromettere il proseguimento degli studi. Il bando
L’importo del premio è di 3.000 euro per ogni anno accademico (per un totale complessivo di 9.000 euro).
Possono partecipare tutti gli studenti e le studentesse di età superiore ai 18 anni che hanno conseguito il diploma di esame di stato con una votazione minima di 75/100, con ISEE non superiore a 15.000 euro, interessati/e ad iscriversi a uno dei corsi di laurea triennale dell’Università di Catania
Le domande vanno presentate dall’1 al 31 luglio 2026.