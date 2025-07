Lavoro Catania: nuove opportunità di lavoro a Catania nel settore retail e beauty: tre noti brand stanno cercando personale per i loro punti vendita in città. Sephora, NYX Professional Makeup e Carpisa sono alla ricerca di addetti vendita e beauty advisor, offrendo contratti a tempo determinato e possibilità di crescita nel mondo della cosmesi e della moda.

Lavoro Catania, Sephora assume Beauty Advisor in via Etnea

Il colosso della bellezza Sephora è alla ricerca di Beauty Advisor per il proprio store di Catania, in via Etnea. Il candidato ideale è una persona dinamica, orientata al cliente e appassionata di make-up e skincare. L’azienda offre un ambiente giovane, creativo e stimolante. Tra le mansioni principali vi è quella di accogliere i clienti e offrire una shopping experience unica, Fornire consulenze personalizzate sui prodotti, Supportare le attività quotidiane del negozio, Gestire magazzino e riassortimenti

Tra i requisiti richeisti vi sono:

esperienza pregressa in ruoli simili (Sales Assistant, Promoter, Beauty Consultant),

conoscenza dei principali KPI del retail,

diploma di scuola superiore,

buona conoscenza della lingua inglese (gradito il francese).

Il contratto offerto ai candidati sarà a tempo determinato.

Lavoro Catania, NYX Professional Makeup cerca Beauty Advisor

Anche NYX Professional Makeup, brand del gruppo L’Oréal, è in cerca di un* Beauty Advisor per il suo store catanese. Il marchio, nato a Los Angeles e noto per il suo stile giovane e social-oriented, punta su creatività e passione per offrire ai clienti un’esperienza make-up coinvolgente e professionale. La nuova forza lavoro dovrà occuparsi dell’accoglienza clienti e vendita assistita, Dimostrazioni make-up e condivisione di beauty tips, Gestione del merchandising e delle scorte, Operazioni di cassa e apertura/chiusura del punto vendita

Tra i requisiti richiesti:

esperienza nel retail, preferibilmente nel settore beauty,

attestato di Make Up Artist (preferenziale),

passione per i social media e il mondo digitale,

conoscenza dell’italiano e dell’inglese.

Anche in questo caso il contratto offerto sarà a tempo determinato.

Lavoro Catania: Carpisa cerca addetti vendita

Carpisa, noto brand italiano specializzato in borse, valigeria e accessori, è alla ricerca di un addetto/a alla vendita per il proprio punto vendita di Catania.

La figura selezionata si occuperà principalmente dell’accoglienza e dell’assistenza alla clientela durante l’acquisto, del controllo e della gestione della merce in negozio, oltre che dell’allestimento delle vetrine e delle attività di visual merchandising. Il profilo ideale ha già maturato esperienza nel settore retail, possiede buone capacità relazionali e organizzative, è flessibile, disponibile a lavorare su turni e durante i giorni festivi, e ha un’attitudine positiva al lavoro di squadra.

L’offerta prevede un contratto a tempo determinato.