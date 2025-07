È stata trasportata in elisoccorso all’ospedale Cannizzaro di Catania la donna rimasta ferita in un incidente avvenuto questa mattina lungo la Strada Statale 385. L’allarme è stato lanciato poco dopo le 7:30 all’altezza del chilometro 27+560.

Secondo le informazioni fornite dai Vigili del Fuoco, intervenuti con una squadra dal distaccamento di Palagonia, la donna alla guida avrebbe perso il controllo dell’auto, che si è ribaltata. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. La donna è stata estratta dall’auto grazie all’intervento coordinato dei Vigili del Fuoco e degli operatori del 118, che hanno poi richiesto il trasporto urgente in elicottero. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Carabinieri della stazione locale, incaricati di effettuare i rilievi del caso e regolare il traffico.

In aggiornamento…