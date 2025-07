Bonus asilo nido: Anche per quest’anno sarà attivo il bonus asilo nido, un contributo destinato alle famiglie con bambini fino a 3 anni, pensato per coprire le spese delle rette degli asili nido o dei servizi di assistenza domiciliare per i piccoli affetti da patologie. L’importo può arrivare fino a 3.600 euro annui, ma prima di richiederlo è importante ricordare che, per ottenere il rimborso relativo al 2024, è necessario inviare all’INPS tutte le ricevute delle rette pagate entro il 31 luglio.

Bonus asilo nido, quando fare domanda

La richiesta per ottenere il contributo potrà essere inoltrata dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Per l’anno in corso, quindi, le domande possono essere presentate a partire dal 1 gennaio 2025 fino alla scadenza del 31 dicembre 2025. Si ricorda un unico appunto: per ricevere il rimborso delle rette pagate nel 2024, è necessario inviare le relative ricevute all’INPS entro il termine del 31 luglio 2025. Chi intende richiedere il contributo per il 2025 ha tempo, invece, fino alla fine dell’anno.

Bonus asilo nido, chi può richiederlo

Il Bonus Nido è un aiuto economico destinato ai genitori di bambini da 0 a 3 anni, compresi i bambini adottati o in affido. Il contributo sarà utile per coprire i costi delle rette degli asili nido, sia pubblici che privati. Il suddetto aiuto alle famiglie è previsto anche per quelle con figli sotto i 3 anni affetti da gravi malattie croniche, che non possono frequentare il nido. In questo caso il bonus può essere utilizzato per sostenere le spese di assistenza domiciliare, come ad esempio il servizio di baby-sitting.

Bonus asilo nido, gli importi

Per l’anno 2025 l’importo del Bonus Nido riconosciuto a ciascun beneficiario può variare da 1.500 a 3.600 euro ed è determinato in base all’ISEE minorenni in corso di validità. Di seguito gli importi destianti in base all’ISEE: