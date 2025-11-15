La Legge di bilancio all’esame del Parlamento sta ridefinendo tutti i bonus fiscali che verranno attività durante l’anno nuovo, da quelli legati all’edilizia e fino agli aiuti per le famiglie con figli a carico. Nella Manovra, da circa 18 miliardi, non tutte le agevolazioni in scadenza quest’anno verranno rifinanziate mentre altre subiranno un taglio dell’aliquota. Di seguito tutte le novità.

Bonus ristrutturazioni ed ecobonus

Sul fronte dell’edilizia, i principali bonus attivi saranno confermati anche per il 2026, a cominciare dalla detrazione del 50% per i lavori di ristrutturazione. Tuttavia, per i proprietari o chi ha un diritto reale di godimento su un immobile utilizzato come abitazione principale (la prima casa), il bonus verrà ridotto al 36% a partire dal 2027. Questo abbassamento, invece, sarà applicato già dal prossimo anno per tutti gli altri tipi di immobili, scendendo ulteriormente al 30% nel 2027.

Riconfermati dalla manovra anche le due aliquote al 36% e al 50% legata all’ecobonus e al sismabonus. Nello specifico, il primo riguarda l’efficientamento energetico e si applica a interventi come l’installazione di pompe di calore, la sostituzione degli infissi o lavori legati all’isolamento termico. Il sismabonus, invece, è destinato alla messa in sicurezza degli edifici situati in zone a rischio sismico.

Bonus mobili ed elettrodomestici

Ad essere confermato anche per il nuovo anno lo sconto Irpef del 50% per acquistare arredi fino a 5 mila euro di spesa applicabile in caso di interventi di ristrutturazione. Tra le misure prorogate anche il bonus elettrodomestici. Nello specifico, si tratta di uno sconto fino a 200 euro, importo modulato in base all’Isee. SI tratta di un aiuto economico volto all’acquisot di nuovi elettrodomestici ad alta efficienza energetica. A breve potrebbe essere presentato un emendamento alla Legge di bilancio per estendere il contributo al 2026 e al 2027 con nuovi requisiti e limiti di spesa.

Bonus nuovi nati o asili nido

Per il 2026, sono confermati gli aiuti alle famiglie, tra cui il bonus per i nuovi nati. Questo contributo, pari a mille euro, è destinato alle famiglie con un ISEE inferiore a 40.000 euro e viene erogato per ogni nuova nascita, adozione o affidamento pre-adottivo che avvenga dal 1° gennaio 2025.

Nel 2026 sarà prorogato anche il bonus asili nido. Come specificato in una recente circolare dell’INPS, dal prossimo anno l’agevolazione, che può arrivare fino a 3.600 euro in base all’ISEE, non coprirà più solo gli asili nido pubblici e privati autorizzati, ma si estenderà anche ai micronidi. Questi ultimi, che accolgono bambini tra i 3 e i 36 mesi, offrono servizi di cura, educazione e socializzazione in collaborazione con le famiglie.