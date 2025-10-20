Bonus caregiver: è ancora possibile richiedere il bonus caregiver! Si tratta di un sostegno finanziario gestito a livello regionale, destinato a supportare le famiglie che assistono persone non autosufficienti. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) ha inoltre introdotto nuove linee guida nazionali per gli standard formativi, stabilendo che, a partire dal 2026, l’esperienza acquisita come caregiver potrà essere riconosciuta ufficialmente e trasformata in crediti formativi.

Bonus caregiver, a chi spetta

Hanno diritto al bonus caregiver coloro che, senza una formazione specifica, si prendono cura e assistono familiari considerati non autosufficienti. Per “non autosufficienti” si intende tutte quelle persone che rientrano nei criteri stabiliti dalla Legge 104, e comprende anziani, persone con disabilità o malati gravi che necessitano di assistenza continua.

Per essere riconosciuti come caregiver familiare, bisogna rientrare nelle categorie previste dalla Legge di Bilancio 2018, al comma 255, ovvero:

il coniuge, il partner di un’unione civile (come previsto dalla Legge n. 76/2016), o il convivente di fatto;

un parente di primo grado (figli o genitori) o di secondo grado (fratelli, sorelle, nonni e nipoti, intesi come figli dei figli);

un parente di terzo grado (come zii, bisnonni, o nipoti intesi come figli di fratelli/sorelle), ma solo se i familiari di grado superiore (coniuge, parenti di primo o secondo grado) sono deceduti o si trovano in una condizione che impedisce loro di fornire assistenza (ad esempio, per disabilità o gravi problemi di salute).

Bonus caregiver, i requisiti richiesti

In ogni caso, per accedere al bonus:

la condizione di non autosufficienza deve essere certificata con documentazione ufficiale;

ll caregiver deve garantire un’assistenza continuativa, senza delegare a professionisti o strutture esterne;

l’ISEE del nucleo familiare del richiedente non deve superare una determinata soglia.

Si ricorda che le regioni e i comuni stabiliscono i requisiti ISEE per i beneficiari del bonus nel 2025 attraverso i bandi locali.

Bonus caregiver, la documentazione da presentare

Per dimostrare di essere un caregiver sarà necessario presentare oltre alla domanda anche tutta la documentazione necessaria richiesta dal bando della regione o del proprio Comune di riferimento. Alle documentazioni richieste dovranno essere incluse: