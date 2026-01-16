Bonus caregiver Legge 104: La Legge 104 del 1992 rappresenta uno dei pilastri del sistema italiano di tutela delle persone con disabilità. Nata con l’obiettivo di garantire diritti, assistenza e integrazione sociale ai soggetti con fragilità, nel tempo si è evoluta fino a riconoscere un ruolo centrale anche ai familiari e caregiver che prestano assistenza quotidiana. La riforma più recente ha rafforzato questa visione, superando l’idea della disabilità come semplice condizione clinica e valorizzando invece l’aspetto sociale, relazionale e psicologico della persona.

Tra le misure più rilevanti collegate alla Legge 104 rientra il bonus economico da 300 euro al mese, pari a 3.600 euro annui, destinato a chi assiste un familiare con gravi limitazioni dell’autonomia.

A chi spetta il bonus da 3.600 euro annui

Il bonus caregiver Legge 104 è rivolto ai familiari e alle persone che si prendono cura di soggetti non autosufficienti riconosciuti ai sensi della normativa. Possono beneficiarne genitori, coniugi, figli, fratelli, ma anche parenti fino al terzo grado, purché coinvolti direttamente nell’assistenza. Un aspetto particolarmente rilevante è che non sono previsti limiti di ISEE, rendendo l’agevolazione accessibile indipendentemente dalla situazione reddituale del nucleo familiare.

Si tratta di un sostegno pensato per alleviare il carico economico e organizzativo di chi assiste persone con disabilità grave, riconoscendo il valore sociale del lavoro di cura svolto in ambito familiare.

Come richiedere il bonus caregiver Legge 104

Per ottenere il bonus da 300 euro al mese è necessario presentare domanda al Comune di residenza, recandosi presso gli uffici competenti oppure avviando la procedura online, se disponibile. Alla richiesta devono essere allegati alcuni documenti fondamentali:

certificato medico che attesti la non autosufficienza del familiare assistito;

documento di identità del richiedente;

documentazione che dimostri il rapporto di parentela con il soggetto beneficiario della Legge 104.

Una volta presentata la domanda completa, il Comune avvia le verifiche necessarie.

Tempi di erogazione e modalità di pagamento

Le tempistiche di valutazione sono generalmente di circa 30 giorni. In caso di esito positivo, il bonus può essere erogato in un’unica soluzione oppure tramite pagamenti mensili, pari a 300 euro al mese, fino al raggiungimento dell’importo annuo previsto.

Il bonus caregiver Legge 104 rappresenta quindi un aiuto concreto per le famiglie, contribuendo a sostenere chi ogni giorno garantisce assistenza e inclusione alle persone con disabilità.