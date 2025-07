Un video diventato virale su TikTok sta suscitando forti polemiche. Protagonista un uomo catanese che, in seguito all’apposizione delle ganasce alla sua auto parcheggiata irregolarmente in via Santa Sofia, ha rivolto pesanti insulti e gravi minacce al sindaco di Catania, Enrico Trantino. Nel filmato, l’uomo urla: “La prima volta che ti vedo ti apro la testa con colpi di casco, non ho paura né dei carabinieri, né della polizia…”. Le immagini, condivise da centinaia di utenti, hanno acceso l’allarme per la pericolosità di certi linguaggi sul web.

Sosta selvaggia e ambulanze bloccate

Le ganasce contestate dall’uomo erano state applicate a più auto in sosta vietata lungo via Santa Sofia, strada d’accesso al Policlinico universitario di Catania. In quella zona, non è raro che le ambulanze restino bloccate a causa delle auto in doppia fila, mettendo a rischio la tempestività degli interventi di emergenza. L’amministrazione comunale ha recentemente intensificato i controlli per contrastare questo fenomeno, ottenendo miglioramenti concreti nella viabilità e nella sicurezza.

Trantino replica: “Contenuti simili arrivano ai miei familiari”

Il sindaco Trantino ha annunciato querela presso la polizia postale e ha affidato la sua reazione a un post su Facebook: