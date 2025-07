Concorso ATS 2025: è online il bando per l’assunzione di quasi 4mila risorse per gli Ambiti Territoriali Sociali. Le posizioni sono aperte in tutto il territorio nazionale. Le assunzioni avranno l’obiettivo di colmare la necessità di un rafforzamento della capacità operativa degli enti locali per offrire risposte più puntuali ai bisogni delle comunità.

Il concorso è su base regionale, per esami, per il reclutamento di complessive 3.839 unità di personale non dirigenziale, da assumere con rapporti di lavoro a tempo pieno e determinato, per una durata non superiore a trentasei mesi.

Concorso ATS 2025: come sono suddivisi i posti

I 3.839 posti sono suddivisi nel seguente modo:

A) n. 873 Funzionari amministrativi (codice A);

B) n. 736 Funzionari contabili – economico finanziari/Funzionari esperti di rendicontazione (codice B);

C) n. 979 Funzionari psicologi (codice C);

D) n. 954 Funzionari educatori professionali socio pedagogici (di cui all’articolo 3 della legge 15 aprile 2024, n. 55) – (codice D);

E) n. 297 Pedagogisti (di cui all’articolo 1 della legge 15 aprile 2024, n. 55) – (codice E).

Concorso ATS 2025: i posti disponibili in Sicilia

In Sicilia, come già anticipato, i posti sono 509, suddivisi nel seguente modo:

n. 142 Funzionari amministrativi;

Funzionari amministrativi; n. 124 Funzionari contabili;

Funzionari contabili; n. 102 Funzionari psicologi;

Funzionari psicologi; n. 141 Funzionari educatori professionali socio pedagogici.

Concorso ATS 2025: i requisiti richiesti

Oltre ai noti requisiti generali richiesti per i concorsi pubblici, in base al profilo per cui ci si vuole candidare bisogna soddisfare dei requisiti specifici. Ecco quali sono:

Funzionari amministrativi: Laurea triennale (L) o magistrale (LM) o diploma di laurea del vecchio ordinamento in qualsiasi disciplina;

Funzionario contabile – economico finanziario / esperto di rendicontazione (Codice B): LM: LM-16, LM-56, LM-62, LM-63, LM-77

– Oppure L: L-18, L-33

– O titoli equiparati secondo normativa vigente;

– Oppure L: L-18, L-33 – O titoli equiparati secondo normativa vigente; Funzionario psicologo: – Laurea magistrale LM-51 oppure Laurea vecchio ordinamento in Psicologia e iscrizione all’Albo degli Psicologi;

Funzionario educatore professionale socio pedagogico: Laurea triennale L-19 – Scienze dell’educazione e della formazione;

Funzionario pedagogista: Laurea magistrale in una delle seguenti classi:

– LM-50, LM-57, LM-85, LM-93

– O titoli equiparati secondo normativa vigente.

Come presentare la domanda

La domanda di partecipazione andrà inviata compilando il modello telematico sul portale INPA entro il 30 luglio 2025 alle ore 23.59.

Com’è strutturata la prova

La prova di ammissione sarà differenziata per ciascun profilo professionale. Si compone di 60 quesiti a risposta multipla da risolvere in 90 minuti. Il punteggio massimo è 30/30. La soglia minima di superamento è 21/30.

I quesiti comuni sono i seguenti:

Normativa anticorruzione, trasparenza, privacy

Ordinamento degli Enti locali

Diritto del lavoro pubblico e codice di comportamento

Responsabilità civile, penale e contabile

Attività amministrativa e procedimento

Sicurezza sul lavoro

Lingua inglese

Informatica e competenze digitali

Fondi strutturali e investimento europei

Saranno, poi, presenti 20 quesiti specifici sul profilo per cui si concorre, 8 quesiti logico-deduttivi e di ragionamento critico-verbale, 7 quesiti situazionali relativi a dinamiche organizzative e gestionali.

Il Sistema di punteggio prevede per i quesiti standard:

Risposta esatta: +0,50

Risposta errata: −0,15

Nessuna risposta: 0

Per i Quesiti situazionali: