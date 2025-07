Concorso Polizia Penitenziaria: è stato bandito il concorso 2025 per Allievi Agenti della Polizia Penitenziaria, con l’obiettivo di coprire 653 posti. La selezione è aperta sia ai civili che ai volontari in servizio o in congedo delle Forze Armate. Per candidarsi sarà necessario essere in possesso del diploma di scuola superiore o, in alcuni casi, della licenza media, in base alla categoria di appartenenza.

Le domande di partecipazione potranno essere presentate dal 14 luglio al 12 settembre 2025.

Concorso Polizia Penitenziaria, 653 posti a disposizione

Al fine di assumere un totale di 653 allievi agenti del ruolo maschile del Corpo di Polizia Penitenziaria, sono stati indetti specifici concorsi pubblici:

Concorso pubblico per 391 posti , riservato ai volontari delle Forze Armate, tra cui volontari in ferma prefissata iniziale (VFI) e in ferma prefissata (VFP1 e VFP4) in servizio da almeno 12 mesi, e volontari in ferma prefissata in congedo (già VFP1 e VFP4), che abbiano completato almeno 12 mesi di servizio.

, riservato ai volontari delle Forze Armate, tra cui volontari in ferma prefissata iniziale (VFI) e in ferma prefissata (VFP1 e VFP4) in servizio da almeno 12 mesi, e volontari in ferma prefissata in congedo (già VFP1 e VFP4), che abbiano completato almeno 12 mesi di servizio. Concorso pubblico per 262 posti, aperto ai cittadini italiani.

Concorso Polizia Penitenziaria, requisiti richiesti

Per partecipare al concorso della Polizia Penitenziaria 2025, è necessario essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio, in base alla categoria di appartenenza:

licenza media (diploma di scuola secondaria di primo grado): richiesta per i volontari delle Forze Armate, in servizio o in congedo, arruolati entro il 31 dicembre 2020;

(diploma di scuola secondaria di primo grado): richiesta per i volontari delle Forze Armate, in servizio o in congedo, arruolati entro il 31 dicembre 2020; diploma di scuola secondaria di secondo grado (maturità): obbligatorio per i volontari arruolati dal 1° gennaio 2021 e per i cittadini italiani che partecipano al concorso. È consentito conseguire il diploma anche entro la data della prova d’esame.

Per partecipare al concorso è necessario aver compiuto 18 anni e non aver superato, alla data di scadenza per la presentazione della domanda, i seguenti limiti di età:

25 anni per i candidati appartenenti alla categoria dei volontari delle Forze Armate. Questo limite può essere aumentato in base alla durata del servizio militare svolto, fino a un massimo di 3 anni, come previsto dall’art. 2049 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66;

per i candidati appartenenti alla categoria dei volontari delle Forze Armate. Questo limite può essere aumentato in base alla durata del servizio militare svolto, fino a un massimo di 3 anni, come previsto dall’art. 2049 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66; 28 anni per i candidati che partecipano come cittadini italiani.

Saranno inoltre richieste:

cittadinanza italiana;

godimento dei diritti civili e politici;

essere in possesso delle qualità morali e di condotta;

efficienza fisica e idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia penitenziaria;

Concorso Polizia Penitenziaria, come presentare domanda

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere inviata esclusivamente online, attraverso la piattaforma dedicata, a partire dal 14 luglio ed entro il 12 settembre 2025. Per completare correttamente la procedura è necessario essere in possesso di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) personale, utile per ricevere eventuali comunicazioni ufficiali. Inoltre, si ricoda che l’accesso alla piattaforma avverrà tramite autenticazione con SPID.