A partire da ieri, lunedì 14 luglio e fino alla fine del mese di agosto, la circolare BRT1, in servizio nella tratta Stesicoro-Due Obelischi, effettuerà una fermata straordinaria presso la stazione Milo della metropolitana.

Il nuovo percorso

Nel dettaglio, i mezzi provenienti da Piazza Stesicoro, una volta raggiunto Viale Fleming, proseguiranno su Via Bronte, effettuando la fermata in corrispondenza della stazione Milo. Da lì, il percorso continuerà su Via Bronte per poi tornare su Viale Fleming, dove riprenderà il tracciato ordinario verso il capolinea. A cominciarlo un avviso ufficiale di Amts.

L’introduzione di questa nuova fermata temporanea rappresenta un’importante miglioramento per L’Inter mobilità del trasporto pubblico cittadino e evitare così che e diversi utenti possono utilizzare i propri mezzi per raggiungere io propri luoghi di interesse. D’altronde la stazione Milano rappresenta un nodo strategico all’interno della rete metropolitana, e questa nuova connessione tra Amts e Fce faciliterai gli spostamenti tra la zona centro sud della città e le diverse aree periferiche, si cercherà quindi di incentivare cittadini e turisti ad utilizzare le reti di trasporto pubblico, riducendo quindi il traffico in città!

BRT1: il bus rapido che porta in centro città

Il BRT1 rappresenta ormai da anni una soluzione comoda e veloce per spostarsi in città raggiunge il centro di Catania in con una frequenza di passaggio di 7 minuti durante le ore del mattino e di circa10 minuti durante il pomeriggio. Inoltre, il bus rapido permette un collegamento con il centro citta e i diversi poli d’intaresse come: la Cittadella Universitaria, il Policlinico, la zona di Piazza Borgo, dove è possibile effettuare l’interscambio con la metropolitana.