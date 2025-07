Meteo Sicilia: l’estate entra nel vivo, il caldo si fa sentire con forza, ma le giornate sono splendide, illuminate da cieli tersi e un sole quasi ininterrotto. L’alta pressione che domina sulla regione porta stabilità atmosferica e un clima tipicamente estivo, perfetto per chi è in vacanza, ma impegnativo per chi resta in città. Le temperature si mantengono elevate in tutta l’Isola, con picchi più intensi nelle aree interne e nelle zone di pianura, come Catania, dove l’afa si fa notare soprattutto nelle ore centrali del giorno. Vediamo nel dettaglio cosa ci attende oggi, domani e dopodomani.

Meteo Sicilia, lunedì 14 luglio 2025

Oggi, lunedì 14 luglio, il cielo si presenta sereno o poco nuvoloso ovunque, in tutta l’isola con temperature massime comprese tra i 31 e i 38 gradi . La massima più calda si registrerà a Siracusa con una massima di 38 gradi, a seguire Agrigento dove le temperature massime raggiungeranno i 37 gradi. Per quanto concerne la nostra città di Catania la giornata è caratterizzata da caldo intenso e assenza di nubi, con valori termici che oscillano tra una minima di 25°C all’alba e una massima di 36°C intorno alle 13:00. Il cielo splenderà quindi sereno per tutta la giornata, sarà quindi fondamentale proteggersi ed evitare l’esposizione al sole nelle ore più calde

Meteo Sicilia, martedì 15 luglio 2025

Domani, martedì 15 luglio, il tempo non subirà variazioni significative: l’alta pressione continuerà a garantire cieli sereni e assenza di precipitazioni. Le temperature massime in Sicilia si manterranno tra i 29° e i 36°C, mentre le minime notturne resteranno stazionarie. Il cielo splenderà sereno per tutta la giornata, le temperature massime saranno leggermente più basse. La città più calda sarà Agrigento con massime di 36 gradi, a seguire la città di Siracusa con massime di 35 gradi. Per quanto concerne la nostra città di Catania, si prevede un’altra giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno e caldo persistente nelle ore diurne, con massime di 34 gradi e minime di ben 23 gradi.

Meteo Sicilia, mercoledì 16 luglio 2025

Mercoledì 16 luglio, le condizioni meteorologiche resteranno pressoché invariate su tutta la Sicilia, con cieli sereni o poco nuvolosi e temperature massime comprese tra i 30° e i 37°C. A Catania si segnala un leggero aumento termico nelle ore centrali del giorno, con punte intorno ai 34°C intorno alle ore 14:00. I venti soffieranno deboli dai quadranti nord-occidentali al mattino e orientali nel pomeriggio, con intensità generalmente contenuta. Nessuna nuvola in vista e qualità dell’aria che si conferma buona, garantendo una prosecuzione dell’estate in pieno stile mediterraneo.

Tra le città più calde si avranno: Agrigento con 37 gradi e Siracusa con ben 35 gradi.