Tanti i roghi attivi dalle prime luci di questa mattina! Le squadre di volontari della Protezione Civile Siciliana, in collaborazione con la forestale regionale e i vigili del fuoco, sono intervenute in diversi comuni.

I roghi attivi nel catanese

A Catania, un rogo in via Nino Bixio ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco e dei volontari per contenere le fiamme. A San Pietro Clarenza, in via delle Ginestre, è stato necessario l’utilizzo di autobotti e moduli antincendio. Un altro incendio è scoppiato a San Michele di Ganzaria, in località Vallone del Porco, dove i volontari sono entrati in azione sul posto. A Mineo, si contano due episodi: uno vicino al Castello di Serravalle, segnalato dalla centrale operativa provinciale, e l’altro in contrada Santa Margherita, dove è stato richiesto l’intervento diretto dal sindaco. A Belpasso, in contrada San Vito, sono stati mobilitati quattro volontari con un modulo antincendio, supportati anche da un Canadair. Infine, a Scordia, in contrada Fico, un incendio di sterpaglie ha reso necessario l’intervento di altre squadre, su segnalazione del Comune.

In aggiornamento…