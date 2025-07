Con la fine del mese di giugno siamo ufficialmente entrati nel pieno della stagione estiva e il nostro aeroporto di Catania sembra nuovamente confermarsi uno degli snodi fondamentali per i collegamenti nazionali e internazionali. A tal proposito solo nel mese di giugno 2025, lo scalo etneo ha registrato numeri da record, in netto aumento rispetto al mese scorso, si parla di 1.196.674 passeggeri, molti dei quali provenienti o diretti verso l’estero. Il picco di traffico è stato raggiunto domenica 29 giugno, giornata in cui sono stati registrati 44.565 passeggeri in transito.

Un trend in netto aumento rispetto ai dati registrati nel 2024 e che nei prossimi mesi potrà portare sempre più turisti, pronti a scoprire le bellezze, i sapori e gli odori della nostra amata Sicilia

Le rotte con più affluenza

Tra le rotte nazionali con maggiore affluenza per il mese di giugno si hanno: Roma Fiumicino che si conferma la destinazione più amata, con ben 181.673 passeggeri. In seconda posizione Milano Malpensa, che nel mese di giugno ha registrato 99.415 passeggeri, segnando un leggero calo rispetto ai 102.432 di maggio, mentre Bologna, con 53.482 passeggeri a giugno.

Per quanto riguarda le rotte internazionali, anche a giugno si conferma una forte richiesta per le tratte verso Malta, Londra Gatwick e Monaco di Baviera, sebbene con alcune variazioni rispetto a maggio. Nel mese di giugno, la destinazione con il maggior numero di passeggeri è stata Malta con 31.018 transiti, leggermente in calo rispetto a maggio, quando erano stati registrati 31.710 passeggeri. Londra Gatwick a giugno ha visto transitare 30.459 passeggeri, superando il dato di maggio che si attestava a 28.861. Infine, la tratta per Monaco di Baviera ha registrato 28.230 passeggeri a giugno, un lieve calo rispetto ai 29.951 di maggio.