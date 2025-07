Nella giornata di ieri, caratterizzata da condizioni particolarmente critiche, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania è stato impegnato in un’intensa attività su tutto il territorio. E tra le ore le 8:00 e le 19:00 sono stati completati ben 105 interventi!

Numerosi gli interventi in città e provincia

Nel tardo pomeriggio di ieri, l’emergenza incendi era ancora in pieno corso, con dodici roghi attivi che interessavano sterpaglie, aree boschive e cumuli di rifiuti. I comuni più colpiti risultavano essere la zona sud di Catania, Grammichele, Caltagirone, Paternò, la contrada Jungetto e Belpasso, dove le squadre antincendio continuavano a lavorare intensamente per contenere le fiamme e ridurre i danni ambientali. A questi interventi si registrava ancora una coda di sedici interventi in attesa di essere effettuati, rendendo necessaria una collaborazione straordinaria tra diversi comandi provinciali. In supporto al personale locale, sono intervenute due squadre del Comando di Enna e altre due provenienti da Messina, attualmente operative nella zona industriale di Catania e presso il MAS, aree particolarmente colpite dall’ondata di incendi.

Per cercare di domare tutti gli incendi ancora attivi, nella giornata di ieri, è stato disposto un raddoppio dei turni di servizio per tutto il personale dei Vigili del Fuoco della provincia di Catania. Una misura necessaria, che testimonia l’urgenza della situazione e il forte impegno con cui gli operatori hanno affrontando l’emergenza.