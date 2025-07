Migliorare il traffico in piazza Lanza e assicurare un maggior decoro urbano in via Macchi sono le principali istanze che i residenti del quartiere hanno rivolto alla presidente del III Municipio di Catania, Maria Spampinato, la quale ha prontamente raccolto le loro segnalazioni. “Parliamo di uno snodo viario fondamentale – spiega Spampinato – perché collega questa parte del territorio di “Borgo-Sanzio” con piazza Santa Maria di Gesù e piazza Roma. Qui la situazione del traffico e della sosta selvaggia è particolarmente critica, con auto parcheggiate ovunque, al punto da impedire persino il transito degli autobus”.

Tra ganasce e malumori degli automobilisti

La presidente ha evidenziato come l’introduzione delle ganasce per contrastare le violazioni abbia suscitato molte proteste tra gli automobilisti. Ha ribadito la necessità di intervenire a piazza Lanza con un piano traffico adeguato, incrementare il numero di posti auto disponibili e rilanciare i progetti per la realizzazione di un parcheggio. Ora si attendono nuovi progetti per far ritornare alla normalità la zona di Piazza Lanza, dopo che i suddetti temi sono stati discussi durante il consiglio del III Municipio dello scorso 22 maggio, alla presenza degli ingegneri La Ferla e Origlio.

Infine, non sono state trascurate le preoccupazioni espresse dagli abitanti di via Macchi, i quali denunciano una situazione di forte degrado causata dalla totale assenza di manutenzione del verde pubblico. Erbacce incolte, aiuole abbandonate e rifiuti tra la vegetazione stanno compromettendo il decoro dell’area e rendendo difficile la vivibilità quotidiana per i residenti. “In alcuni tratti – conclude Spampinato – il passaggio pedonale è quasi del tutto ostruito da erbacce e cespugli, a causa della mancanza di interventi di potatura e pulizia costante”