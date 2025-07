Venerdì 4 luglio alle 11:30, in viale Artale Alagona, di fronte all’Istituto Nautico I.S.I.S. Duca degli Abruzzi, si terrà la presentazione ufficiale dei nuovi ecocompattatori per il riciclo delle bottiglie in plastica. All’iniziativa prenderanno parte Massimo Pesce, assessore all’Ambiente del Comune di Catania, e Antonio Protopapa, direttore operativo di Corepla, il Consorzio Nazionale per il Recupero degli Imballaggi in Plastica. L’evento rappresenta un momento importante per spiegare alla cittadinanza il funzionamento e i benefici del sistema “Mangiaplastica”.

Una rete di 13 ecocompattatori sul territorio urbano

La città di Catania sarà dotata di 13 ecocompattatori, distribuiti in punti strategici del territorio comunale. Uno dei primi dispositivi è stato già installato sul Lungomare, all’altezza del civico 99 di viale Artale Alagona. Gli ecompattatori fanno parte del progetto Recopet, un’iniziativa finanziata con fondi del Ministero della Transizione Ecologica per ridurre l’impatto dei rifiuti plastici nell’ambiente urbano. Il loro scopo è favorire il recupero delle bottiglie in PET attraverso un ciclo chiuso, noto come bottle-to-bottle, che permette di trasformare bottiglie usate in nuove bottiglie, con un minor consumo di risorse.

Un passo avanti verso una città più sostenibile

L’installazione degli ecocompattatori rappresenta un concreto passo avanti verso una Catania più green, in linea con le direttive europee sull’economia circolare. Grazie al sistema “Mangiaplastica”, i cittadini potranno riciclare in modo semplice ed efficiente, contribuendo alla riduzione dei rifiuti e al miglioramento della qualità ambientale della città. Le istituzioni locali, insieme a Corepla, puntano a diffondere una cultura della sostenibilità, soprattutto tra i più giovani e nei luoghi ad alta frequentazione, come scuole, mercati e aree turistiche.