Eventi Catania: il primo fine settimana di luglio a Catania promette emozioni per tutti i gusti. Dal centro storico ai borghi della provincia, la città si accende di appuntamenti che uniscono arte, intrattenimento e scoperta. Ecco cosa non perdersi questo weekend.

Eventi Catania, “Polpo Mondo”: Catania Pride 2025

Nel cuore del weekend catanese trova spazio anche l’impegno civile, con le iniziative del Catania Pride Village, in programma dal 30 giugno al 4 luglio presso la Camera del Lavoro CGIL di via Crociferi 40. Laboratori, dibattiti, incontri e concerti aperti a tutta la cittadinanza accompagneranno la città in un percorso di sensibilizzazione, ascolto e condivisione sui diritti LGBTQIA+.

A concludere la settimana di eventi, sabato 5 luglio alle ore 17, partirà da piazza Cavour (Borgo) il corteo del Catania Pride 2025, che quest’anno sfila sotto lo slogan “Polpo Mondo!”, un’espressione solo in apparenza goliardica che parla invece di libertà, resistenza e sogni collettivi in un contesto storico in cui il mondo è piegato da repressioni, discriminazioni, guerre e genocidi .

Ospite d’onore sarà Jojò Majersick, portavoce del Budapest Pride, con cui il corteo catanese è gemellato in segno di solidarietà e lotta condivisa, a fronte delle minacce di divieto dei Pride in Ungheria. Un’iniziativa che celebra l’orgoglio e la dignità di ogni persona, e che invita la città a schierarsi senza timore dalla parte di un mondo libero.

Eventi Catania, “Infinito Intimo”: viaggio emozionale nell’arte contemporanea

Per gli amanti dell’arte che vogliano trascorrere il fine settimana immersi tra le opere, dal 5 giugno all’11 luglio 2025 la galleria Fil Rouge Project di via Firenze 229 B/C ospiterà la mostra “Infinito Intimo”, un percorso visivo curato da Massimo Scaringella che attraversa confini geografici e culturali per condurre il pubblico in una dimensione poetica della percezione.

L’esposizione riunisce le opere di tredici artisti internazionali, tra cui nomi provenienti da Argentina, Finlandia, Germania e Cina, insieme a una nutrita rappresentanza italiana. Pittura, scultura e installazioni dialogano con l’architettura della galleria, creando un’esperienza immersiva e coinvolgente. “Infinito Intimo” offre un itinerario trasversale sulla realtà attuale e la ricerca artistica contemporanea, invitando il visitatore a riscoprire la meraviglia come elemento essenziale dell’arte. L’inaugurazione si terrà giovedì 5 giugno alle 18:30, alla presenza del curatore e di diversi artisti, mentre la mostra rimarrà aperta, con ingrasso gratuito per i visitatori, fino all’11 luglio.

Eventi Catania: gli eventi nella provincia

Non solo eventi in città! Anche la provincia di Catania offre per questo fine settimana un ricco ventaglio di eventi tra tradizione, cultura e divertimento per tutta la famiglia.

Stazzo, sabato 5 e domenica 6 luglio, Piazza Mantova si animerà con la Sagra del Tonno, un appuntamento culinario imperdibile dalle 20:00 alle 23:30 e con ingresso libero, per gustare i sapori del mare in un’atmosfera conviviale.

Sabato 5 luglio, a Valverde, in Corso Vittorio Emanuele 43, si potrà visitare invece la Mostra di cucito e ricamo dalle 9:00 alle 20:00, dove saranno esposte le creazioni delle allieve del corso organizzato da Pina Pavone, un’occasione per scoprire l’arte della manualità e della tradizione tessile locale.

Per gli amanti del mare, è visitabile a Mascali il nuovo Museo dei luoghi e delle civiltà marinare, inaugurato a marzo 2025 nell’ex mercato del pesce di via Immacolata. Uno spazio museale che offre un’esperienza immersiva nel mondo marino con esposizioni, modelli tridimensionali e proiezioni multimediali, dedicato a coinvolgere visitatori di tutte le età e promuovere il turismo culturale della Riviera Jonica Etnea.

Infine, per chi predilige una giornata nella natura e all’insegna dell’avventura, sono disponibili diversi trekking sull’Etna e nel Parco Fluviale delle Gole dell’Alcantara; per vivere queste esperienze in sicurezza, si consiglia sempre di affidarsi a esperti organizzatori locali.