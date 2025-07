Un uomo di 65 anni, Daniele La Monica, ex agente di polizia, ha perso la vita nel tardo pomeriggio di ieri in un incidente stradale avvenuto lungo la Strada Statale 124, nel territorio del Calatino. La vittima stava viaggiando in direzione Grammichele a bordo del suo scooter quando si è verificato un violento scontro con un’autovettura. Le sue condizioni sono apparse subito critiche e, nonostante il tempestivo trasferimento all’ospedale di Caltagirone, è deceduto a causa delle gravi lesioni riportate.

Sul posto sono giunti i sanitari del 118, i carabinieri e la polizia. Le forze dell’ordine hanno acquisito le registrazioni delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona, riuscendo a identificare il conducente dell’auto coinvolta nell’impatto. Sull’episodio è stata aperta un’indagine dalla Procura della Repubblica di Caltagirone.