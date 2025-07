Dopo la vittoria conseguita giovedì scorso, il nuovo rettore Enrico Foti si è rivolto nuovamente alla comunità accademica con un messaggio carico di emozione, pubblicato nella sua pagina Facebook.

“Carissimi, il silenzio del weekend trascorso non è stato un vero e proprio silenzio poiché nel caos emozionale che mi ha pervaso ho cercato di rispondere alle migliaia di telefonate e messaggi ricevuti“, queste le prime parole dopo il lungo weekend trascorso.

Il nuovo rettore Enrico Foti si dichiara entusiasta per il risultato ottenuto giovedì scorso e sottolinea come gli 876 voti conseguiti si siano idealmente moltiplicati, divendo: “una attestazione di fiducia ampia e trasversale, a fronte della quale, tra la gioia immensa di questi giorni intravedo già una enorme responsabilità”.

Le dichiarazioni del rettore Foti

“Se “il vincitore è un sognatore che non si è mai arreso”, è vero che questo straordinario risultato è stato conseguito con la forza dei sogni, con la forza di un progetto coltivato con determinazione, con l’impegno della migliore squadra brillante e coesa, arricchitasi, in corsa, con gli amici Ida Nicotra e Salvo Baglio. Siamo a un nuovo punto di partenza. Lavoreremo insieme affinché il brand UNICT divenga marchio di eccellenza di uno dei più antichi atenei del mondo con lo sguardo rivolto al futuro e con una visione sempre dall’alto, per tornare a una metafora a me cara”, così prosegue il messaggio condiviso sui social.

Inoltre il nuovo rettore Foti ha espresso il suo più sincero ringraziamento a tutte le persone che lo hanno sostenuto nel percorso elettorale e nel suo impegno per l’Università. Ringrazia innanzitutto i 754 colleghi tra docenti e studenti, oltre ai 512 membri del personale tecnico e amministrativo che lo hanno votato. Con un ringraziamento particolare al DICAR, il suo dipartimento, che gli ha sempre garantito un supporto costante. Ringrazi inoltre il suo team, definito dal rettore stesso una squadra tetragona e magnifica. Ringrazia anche lo staff Comunicazione, con Elisa Toscano e Grazia Calanna, per averlo affiancato nel condurre una campagna elettorale efficace ed incisiva. Ringraziamenti speciali anche al Decano e alla Commissione Elettorale, all’Ufficio Comunicazione d’Ateneo, alla stampa, agli stakeholders, enti, associazioni, ordini professionali e istituzioni del territorio.

Conclude il messaggio con i ringraziamenti più sentiti: “infine alla squadra della mia vita, la mia famiglia, a mia moglie Fiorella, con la quale, da sempre, condivido tutto, e, ai miei figli, Maria Paola e Lorenzo, che mi hanno supportato, in un continuo stimolante confronto, offrendomi punti di vista alternativi, che solo dalla freschezza e dalla purezza dei giovani possono provenire”