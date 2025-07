Lavoro Catania: nuove opportunità lavorative nel territorio di Catania! Importanti aziende stanno cercando nuovo personale per ampliare i propri team. Eurospin, una delle principali catene italiane di discount, offre un tirocinio formativo presso i propri uffici. Si tratta di un’occasione rivolta soprattutto a giovani neolaureati in informatica. Zangaloro, è alla ricerca di un addetto al banco part-time per uno dei suoi punti vendita a Catania. Infine, Despar è alla ricerca di un addetto vendite per il reparto gastronomia. Di seguito tutti i dettagli e le offerte di lavoro complete.

Lavoro Catania, Eurospin

Eurospin Sicilia, leader nella grande distribuzione, con oltre 1300 punti vendita tra Italia, Slovenia, Croazia e Malta, è alla ricerca di una risorsa da inserire in tirocinio formativo presso l’Ufficio IT della sede di Catania.

La figura selezionata sarà coinvolta in attività di supporto tecnico e assistenza informatica, rivolte sia ai punti vendita che al personale di sede. Le mansioni principali includeranno la configurazione di PC e terminali mobili, l’installazione di stampanti, la gestione delle connessioni di rete e il supporto ai tecnici per le attività di manutenzione. Il candidato dovrà possedere una laurea in informatica o ingegneria informatica, con buone capacità comunicative, attitudine al lavoro di squadra, flessibilità, affidabilità e un approccio orientato al problem solving e al cliente.

Lavoro Catania, Despar

Despar è alla ricerca di un/a addetto/a reparto gastronomia da inserire nel punto vendita di Acireale, con contratto a tempo pieno e determinato. L’orario di lavoro prevede turni flessibili, adattabili alle esigenze organizzative del negozio.

La risorsa selezionata si occuperà della vendita assistita al banco, offrendo servizio e consulenza alla clientela. Le principali attività includono il taglio, confezionamento e vendita di salumi e formaggi, nonché l’allestimento e il riordino del banco gastronomia, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie previste dall’HACCP. Tra i requisiti richiesti: buona esperienza nella mansione, capacità autonoma nella gestione del banco, conoscenza delle tecniche di taglio dei salumi e utilizzo di strumenti come affettatrici e coltelli, precisione, affidabilità, flessibilità e un’ottima predisposizione al contatto con il pubblico.

Lavoro Catania, Zangaloro

Zangaloro Srl è alla ricerca di operatori di sala e addetti al banco da inserire con contratto part-time a tempo determinato. Le risorse selezionate saranno impegnate in un ambiente dinamico e giovanile, con turni che potranno includere fine settimana, festivi e straordinari.

Le principali attività riguarderanno la gestione della cassa e dei pagamenti, la cura degli ordini effettuati tramite piattaforme come Glovo e il coordinamento con i rider per le consegne. Particolare attenzione sarà dedicata al servizio al cliente, rispondendo alle diverse esigenze con cortesia ed efficienza. Inoltre, è richiesta sperienza pregressa nel ruolo di addetto al banco di almeno un anno.