Calendario pagamenti INPS luglio 2025: Tutte le date ufficiali da segnare per i pagamenti INPS di luglio 2025: pensioni, assegno unico, assegno di inclusione, NASpi, Cassa Integrazione e altre prestazioni.

Calendario pagamenti INPS luglio 2025: pensioni

Il calendario pagamenti INPS luglio 2025 per le pensioni prevede l’accredito a partire da martedì 1 luglio, primo giorno bancabile del mese. La data vale sia per l’accredito su conto corrente che per il ritiro in contanti presso gli uffici postali.

Chi ritira la pensione in posta dovrà rispettare la consueta suddivisione per ordine alfabetico del cognome:

Cognomi A-C: martedì 1 luglio

martedì 1 luglio Cognomi D-K: mercoledì 2 luglio

mercoledì 2 luglio Cognomi L-P: giovedì 3 luglio

giovedì 3 luglio Cognomi Q-Z: venerdì 4 luglio

Inoltre, nel mese di luglio sarà erogata la quattordicesima per i pensionati che ne hanno diritto, in base a requisiti anagrafici e reddituali.

Calendario pagamenti INPS luglio 2025: Assegno unico

Il pagamento dell’assegno unico INPS a luglio 2025 è previsto tra il 15 e il 20 del mese per chi non ha modificato la propria situazione familiare o l’ISEE.

Per chi ha presentato una nuova domanda o ha subito variazioni, l’accredito sarà effettuato entro la fine del mese successivo alla verifica delle modifiche. Chi non ha aggiornato la DSU/ISEE entro il 30 giugno 2025 rischia di perdere eventuali arretrati, sia per l’assegno unico che per l’assegno di inclusione.

Assegno di inclusione luglio 2025: prima e seconda data

L’assegno di inclusione, attivo dal 2024 in sostituzione del Reddito di cittadinanza, sarà pagato in due date diverse:

Martedì 15 luglio: primo pagamento per nuovi beneficiari e versamento di eventuali arretrati

primo pagamento per nuovi beneficiari e versamento di eventuali arretrati Lunedì 28 luglio: pagamento mensile regolare per chi riceve già l’assegno

Ricordiamo che l’assegno di inclusione spetta solo a nuclei familiari con almeno un minore, un disabile, un over 60 o in grave disagio economico.

NASpi, Cassa Integrazione e altri pagamenti INPS

I pagamenti della NASpi (indennità di disoccupazione) sono previsti intorno alla metà di luglio, anche se la data esatta varia di mese in mese ed è comunicata circa 10 giorni prima.

Per la Cassa Integrazione, gli accrediti saranno disponibili sempre a metà mese. È possibile controllare lo stato dei pagamenti accedendo al portale INPS.

Calendario pagamenti INPS luglio 2025: come visionarli

Per verificare i pagamenti INPS del mese di luglio: