Sono recentemente stati aggiornati gli orari di apertura al pubblico degli sportelli anagrafe e dei servizi territoriali del Distretto sanitario provinciale.

Nuovi orari e giorni di apertura

Presso la Casa della Comunità “San Luigi” in viale Fleming 24, gli sportelli saranno operativi per le attività ordinarie nei seguenti orari: lunedì dalle 8 alle 13, martedì pomeriggio dalle 15 alle 17:30, e venerdì mattina dalle 8 alle 13. Durante queste fasce orarie sarà possibile scegliere o cambiare il medico di medicina generale e il pediatra di libera scelta, richiedere l’esenzione dal ticket per patologia, gestire la tessera sanitaria e richiedere l’esenzione per reddito per bambini sotto i 6 anni.

Nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì, dalle 8:30 alle 13:30, gli sportelli saranno riservati esclusivamente alla gestione delle analisi e alla lavorazione delle pratiche contrassegnate con “bollino rosso”, riguardanti le richieste di esonero per reddito attualmente in fase di verifica. Eventuali ampliamenti dell’orario nel pomeriggio per questo servizio saranno comunicati prossimamente.

Come prenotare con ASPConTe

Tutte le operazioni sopra elencate, ad eccezione di quelle riguardanti le pratiche con “bollino rosso”, possono essere effettuate anche online tramite la web app ASPConTe – Servizi Territoriali, messa a disposizione dall’Azienda Sanitaria Provinciale e accessibile in qualsiasi momento, 24 ore su 24, 7 giorni su 7. L’accesso può avvenire tramite SPID oppure, per chi ne è sprovvisto, con una semplice registrazione manuale. In questo caso, è necessario inserire i propri dati anagrafici, l’indirizzo di residenza e domicilio, un’e-mail valida e un numero di cellulare. Completata la registrazione, l’utente riceverà via mail un link di attivazione per entrare nella propria area personale.